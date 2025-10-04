حضور مشاور رئیسجمهور در مرز شلمچه و بررسی ظرفیتهای اقتصادی منطقه
معصومه آقاپور، مشاور رئیسجمهور در امور همکاریهای اقتصادی، با حضور در استان خوزستان و مرز بینالمللی شلمچه، از ظرفیتها و چالشهای این گذرگاه استراتژیک در حوزه مبادلات تجاری و مسافری بازدید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد اروند، وی پس از ورود به آبادان و حضور در یادمان شهدای شلمچه، با ادای احترام به مقام شامخ شهدا، برنامه بازدید خود را از زیرساختها و امکانات مرزی آغاز کرد.
مشاور رئیسجمهور در این بازدید، ضمن آشنایی با روند فعالیتهای صادرات و واردات، از پایانه مسافری شلمچه نیز بازدید به عمل آورد.
آقاپور همچنین در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا در خرمشهر که با حضور مسئولان محلی در شلمچه برگزار شد، شرکت کرد. وی در ادامه به همراه مصطفی خانزادی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند، با خانواده یکی از شهدای جنگ ۱۲ روزه دیدار و یاد و خاطره این شهیده والامقام را گرامی داشت.
برنامه کاری وی با حضور در دفتر امام جمعه خرمشهر ادامه یافت. در این دیدار، حجتالاسلام عادلپور به تشریح ضرورتهای رونق اقتصادی خرمشهر، رفع مشکلات ناشی از دوحاکمیتی، اجرای ماده ۶۵ و ایجاد بازارچه مرزی شلمچه پرداخت و مشاور رئیسجمهور را در جریان آخرین وضعیت این موضوعات قرار داد.