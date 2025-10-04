چهارمین پیروزی پیاپی پدیده منطقه آزاد انزلی برابر مسینا مشهد رقم خورد

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، این مسابقه که به میزبانی شهر مشهد برگزار شد، با حملات پر فشار تیم میزبان آغاز گردید اما شاگردان پدیده با انسجام تیمی و تمرکز در خط دفاعی، توانستند از موقعیت‌های ایجادشده به بهترین شکل بهره‌برداری کرده و در نهایت پیروز میدان شوند.

نماینده منطقه آزاد انزلی که تنها تیم حاضر از این منطقه در رقابت‌های لیگ دسته یک محسوب می‌شود، با کسب این برد ارزشمند، جمع امتیازات خود را به ۱۱ رساند و در فاصله‌ای نزدیک با صدر جدول، جایگاه سوم را به خود اختصاص داد. فاصله یک امتیازی پدیده با تیم‌های اول و دوم جدول، امیدواری هواداران این تیم را برای صعود به رده‌های بالاتر و حتی دستیابی به قهرمانی نیم‌فصل افزایش داده است.

تماشاگران حاضر در ورزشگاه مشهد شاهد دیداری تماشایی و پرهیجان بودند که در آن هر دو تیم برای کسب امتیاز تلاش فراوانی کردند، اما انگیزه بالای بازیکنان پدیده و هدایت هوشمندانه کادر فنی موجب شد نتیجه نهایی به سود نماینده منطقه آزاد انزلی رقم بخورد.

گفتنی است؛ پدیده با این پیروزی، بار دیگر نشان داد که با همدلی و اتحاد درون تیمی، یکی از مدعیان جدی صعود به لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور به شمار می‌رود و هواداران پرشور این تیم امیدوارند روند موفقیت‌ها در ادامه فصل نیز تداوم داشته باشد.

