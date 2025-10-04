خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در ادامه رقابت‌های لیگ دسته یک فوتبال ساحلی کشور؛

چهارمین پیروزی پیاپی پدیده منطقه آزاد انزلی برابر مسینا مشهد رقم خورد

چهارمین پیروزی پیاپی پدیده منطقه آزاد انزلی برابر مسینا مشهد رقم خورد
کد خبر : 1695197
لینک کوتاه کپی شد.

تیم فوتبال ساحلی پدیده منطقه آزاد انزلی در هفته پنجم لیگ دسته یک فوتبال ساحلی کشور موفق شد در دیداری حساس و پرهیجان، با نتیجه نزدیک ۳ بر ۲ تیم مسینا مشهد را شکست دهد و چهارمین برد متوالی خود را جشن بگیرد.

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد انزلی،  این مسابقه که به میزبانی شهر مشهد برگزار شد، با حملات پر فشار تیم میزبان آغاز گردید اما شاگردان پدیده با انسجام تیمی و تمرکز در خط دفاعی، توانستند از موقعیت‌های ایجادشده به بهترین شکل بهره‌برداری کرده و در نهایت پیروز میدان شوند.

نماینده منطقه آزاد انزلی که تنها تیم حاضر از این منطقه در رقابت‌های لیگ دسته یک محسوب می‌شود، با کسب این برد ارزشمند، جمع امتیازات خود را به ۱۱ رساند و در فاصله‌ای نزدیک با صدر جدول، جایگاه سوم را به خود اختصاص داد. فاصله یک امتیازی پدیده با تیم‌های اول و دوم جدول، امیدواری هواداران این تیم را برای صعود به رده‌های بالاتر و حتی دستیابی به قهرمانی نیم‌فصل افزایش داده است.

تماشاگران حاضر در ورزشگاه مشهد شاهد دیداری تماشایی و پرهیجان بودند که در آن هر دو تیم برای کسب امتیاز تلاش فراوانی کردند، اما انگیزه بالای بازیکنان پدیده و هدایت هوشمندانه کادر فنی موجب شد نتیجه نهایی به سود نماینده منطقه آزاد انزلی رقم بخورد.

گفتنی است؛ پدیده با این پیروزی، بار دیگر نشان داد که با همدلی و اتحاد درون تیمی، یکی از مدعیان جدی صعود به لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور به شمار می‌رود و هواداران پرشور این تیم امیدوارند روند موفقیت‌ها در ادامه فصل نیز تداوم داشته باشد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی