دیدار هیأت مدیره مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان گیلان با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، در ابتدای این نشست، محمد باقری هره‌دشت، رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان گیلان، گزارشی از اقدامات و دستاوردهای مرکز در حوزه ارائه خدمات کارشناسی به مراجع قضایی و دستگاه‌های اجرایی استان ارائه کرد. وی با اشاره به جایگاه کارشناسی رسمی دادگستری در تحقق عدالت، شفافیت و صیانت از حقوق عمومی، بر آمادگی مرکز برای همکاری گسترده‌تر با منطقه آزاد انزلی تأکید کرد. وی منطقه آزاد انزلی را به‌عنوان یکی از کانون‌های مهم توسعه اقتصادی استان دانستند و اظهار داشتند که همکاری کارشناسی می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری، کاهش منازعات اقتصادی و تسهیل تعاملات بین‌المللی این منطقه داشته باشد.

حسین نصیری کامران، نایب رئیس مرکز و مهندس محمدرضا یوسف‌پور، دبیر مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان گیلان، ضمن تبیین ظرفیت‌ها و مزیت‌های این مرکز، بر اهمیت بهره‌گیری از توان کارشناسان رسمی در موضوعاتی چون سرمایه‌گذاری، قراردادهای تجاری، ارزیابی املاک و مستغلات، امور مالی و حسابرسی، و همچنین حل اختلافات در حوزه فعالیت‌های اقتصادی و تجاری منطقه آزاد انزلی تأکید کردند.

مصطفی طاعتی مقدم، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی نیز ضمن استقبال از حضور و دیدگاه‌های هیأت مدیره مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان گیلان، بر ضرورت توسعه همکاری‌های مشترک و استفاده از ظرفیت کارشناسان رسمی برای ارتقای فعالیت‌های اقتصادی و تجاری منطقه تأکید کرد.

این دیدار در فضایی صمیمی و با محوریت تأکید بر هم‌افزایی تخصصی در جهت رونق اقتصادی استان گیلان و افزایش تعاملات سازنده میان نهادهای تخصصی و اجرایی به پایان رسید.

