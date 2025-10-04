خبرگزاری کار ایران
دیدار هیأت مدیره مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان گیلان با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی

در دیداری که با حضور اعضای هیأت مدیره مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان گیلان و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی برگزار شد، زمینه‌های همکاری مشترک میان دو طرف مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی،  در ابتدای این نشست، محمد باقری هره‌دشت، رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان گیلان، گزارشی از اقدامات و دستاوردهای مرکز در حوزه ارائه خدمات کارشناسی به مراجع قضایی و دستگاه‌های اجرایی استان ارائه کرد.
 
وی با اشاره به جایگاه کارشناسی رسمی دادگستری در تحقق عدالت، شفافیت و صیانت از حقوق عمومی، بر آمادگی مرکز برای همکاری گسترده‌تر با منطقه آزاد انزلی تأکید کرد. وی منطقه آزاد انزلی را به‌عنوان یکی از کانون‌های مهم توسعه اقتصادی استان دانستند و اظهار داشتند که همکاری کارشناسی می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری، کاهش منازعات اقتصادی و تسهیل تعاملات بین‌المللی این منطقه داشته باشد.

حسین نصیری کامران، نایب رئیس مرکز و مهندس محمدرضا یوسف‌پور، دبیر مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان گیلان، ضمن تبیین ظرفیت‌ها و مزیت‌های این مرکز، بر اهمیت بهره‌گیری از توان کارشناسان رسمی در موضوعاتی چون سرمایه‌گذاری، قراردادهای تجاری، ارزیابی املاک و مستغلات، امور مالی و حسابرسی، و همچنین حل اختلافات در حوزه فعالیت‌های اقتصادی و تجاری منطقه آزاد انزلی تأکید کردند.

مصطفی طاعتی مقدم، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی نیز ضمن استقبال از حضور و دیدگاه‌های هیأت مدیره مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان گیلان، بر ضرورت توسعه همکاری‌های مشترک و استفاده از ظرفیت کارشناسان رسمی برای ارتقای فعالیت‌های اقتصادی و تجاری منطقه تأکید کرد.

این دیدار در فضایی صمیمی و با محوریت تأکید بر هم‌افزایی تخصصی در جهت رونق اقتصادی استان گیلان و افزایش تعاملات سازنده میان نهادهای تخصصی و اجرایی به پایان رسید.

 

