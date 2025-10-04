دیدار هیأت مدیره مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان گیلان با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی
در دیداری که با حضور اعضای هیأت مدیره مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان گیلان و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی برگزار شد، زمینههای همکاری مشترک میان دو طرف مورد بررسی قرار گرفت.
حسین نصیری کامران، نایب رئیس مرکز و مهندس محمدرضا یوسفپور، دبیر مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان گیلان، ضمن تبیین ظرفیتها و مزیتهای این مرکز، بر اهمیت بهرهگیری از توان کارشناسان رسمی در موضوعاتی چون سرمایهگذاری، قراردادهای تجاری، ارزیابی املاک و مستغلات، امور مالی و حسابرسی، و همچنین حل اختلافات در حوزه فعالیتهای اقتصادی و تجاری منطقه آزاد انزلی تأکید کردند.
مصطفی طاعتی مقدم، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی نیز ضمن استقبال از حضور و دیدگاههای هیأت مدیره مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان گیلان، بر ضرورت توسعه همکاریهای مشترک و استفاده از ظرفیت کارشناسان رسمی برای ارتقای فعالیتهای اقتصادی و تجاری منطقه تأکید کرد.
این دیدار در فضایی صمیمی و با محوریت تأکید بر همافزایی تخصصی در جهت رونق اقتصادی استان گیلان و افزایش تعاملات سازنده میان نهادهای تخصصی و اجرایی به پایان رسید.