رویدادهای ورزشی مهم و متنوعی در منطقه آزاد انزلی در شش ماهه نخست سالجاری برگزار شد

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، پونه نیکوی مدیر فرهنگی، اجتماعی و گردشگری منطقه آزاد انزلی با ارائه گزارشی از رویداد‌های ورزشی اجرا شده سال ۱۴۰۴ در منطقه آزاد انزلی اظهار داشت:در شش ماهه نخست سالجاری برنامه ورزشی مختلف و متنوعی در منطقه آزاد انزلی با همکاری هیات‌های ورزشی برگزار شد. وی افزود: اجرای برنامه‌های نمایشی رزمی در فاز تجارت و گردشگری (فروردین ١٤٠٤)، برگزاری مسابقات فوتبال گل کوچک جام رمضان در محلات (فروردین ١٤٠٤)، برگزاری کلاس آموزشی ناجیان غریق جهت سواحل محدوده منطقه آزاد انزلی (خرداد ١٤٠٤)، برگزاری مسابقات والیبال ساحلی کارگران قهرمانی استان گیلان (خرداد ١٤٠٤)، برگزاری مسابقات فوتبال ساحلی زیر گروه لیگ یک کشور (خرداد ١٤٠٤) از برنامه‌های انجام شده در سه ماهه نخست ۱۴۰۴ بود.

نیکوی اضافه کرد: همچنین برگزاری کلاس آموزشی مربیگری درجه ٣ کشور (تیر ١٤٠١)، برگزاری اردوی تیم ملی کاراته کشور (تیر ١٤٠٤)، برگزاری مسابقات هندبال ساحلی قهرمانی کشور (مرداد١٤٠٤)، برگزاری مسابقات والیبال کارگری ساحلی استان (مرداد١٤٠٤)، برگزاری مسابقات والیبال ساحلی زیر بیست سال قهرمانی استان (مرداد١٤٠٤) نیز از جمله‌ی این برنامه‌ها بود.

مدیر فرهنگی، اجتماعی و گردشگری منطقه آزاد انزلی رویداد‌های برگزار شده در جهت ارتقای حوزه ورزش استان پربار ارزیابی کرد و گفت: برگزاری مسابقات کاراته بانوان منطقه‌ای یادبود شهید محراب بشارتی در دو رشته کاتا و کومیته با حضور بیش ار ٢٢٠ کاراته کا از شهرستان‌های استان و منطقه (شهریور ١٤٠٤)، برگزاری و میزبانی مسابقات لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور (شهریور ١٤٠٤)، برگزاری مسابقات بدمینتون بین المللی کاسپین کاپ با حضور ٥ کشور خارجی (شهریور ١٤٠٤)، برگزاری اردوی تیم ملی زیر ١٦ سال والیبال ساحلی کشور (شهریور ١٤٠٤)، برگزاری همایش بزرگ کاپیتان با حضور ٩ هیات ورزشی منطقه (دو میدانی‌- دوچرخه‌-رزمی‌- بادبانی‌-فوتبال ساحلی‌- پهلوانی و زورخانه‌ای،میزبانی تیم‌های پدیده و شاهین خزر بمنظور حمایت ورزشی و صعود هر دو تیم به لیگ یک فوتبال ساحلی کشور، برگزاری و میزبانی مسابقات فوتبال ساحلی لیگ یک کشور در مجموعه ورزشی قایقران (شهریور ١٤٠٤)، برگزاری مسابقات والیبال ساحلی کارگران کشور (شهریور ١٤٠٤) و میزبانی از اردوی تیم ملی نونهالان رشته تکواندو ناشنوایان (شهریور ١٤٠٤) از جمله رویداد‌های مهم ورزشی در شش ماهه نخست ۱۴۰۴ در منطقه آزاد انزلی بوده‌اند.

نیکوی اذعان داشت: در حال حاضر نخستین دوره مسابقات ساحلی آمادگی جسمانی و تندرستی کشور از پنجم لغایت دهم مهرماه جاری در مجموعه ساحلی زنده یاد سیروس قایقران منطقه آزاد انزلی در حال برگزاری است.

وی در پایان گفت: منطقه آزاد انزلی با داشتن ظرفیت‌های مطلوب در حوزه ورزش تا کنون میزبان رویداد‌های مهم کشوری و بین المللی بوده است و راستای رشد و ارتقای ورزش استان با سایر نهاد‌ها، متولیان و هیات‌های ورزشی تعامل ویژه دارد

