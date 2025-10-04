رشد ۲۸۹ درصدی صادرات بندر کاسپین در ششماهه نخست ۱۴۰۴
توسعه بازار در خزر و اوراسیا با تقویت حملونقل ریلی
معاون امور بنادر و حوزه خزر، از رشد چشمگیر عملکرد بندر کاسپین در ششماهه نخست سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: «در این مدت، تعداد کشتیهای ورودی و خروجی به بندر کاسپین با رشد ۴۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۱۷۹ فروند رسید.»
محمدینژاد ادامه داد: «در بخش واردات نیز با وجود کاهش ۷ درصدی تعداد کشتیها، حجم تخلیه کالا با ۶ درصد رشد به بیش از ۳۲۰ هزار تن رسید. به این ترتیب، مجموع عملیات تخلیه و بارگیری در بندر کاسپین طی ششماهه نخست سال جاری به بیش از ۵۴۰ هزار تن رسیده که نسبت به سال قبل ۴۳ درصد افزایش داشته است.»
معاون امور بنادر و حوزه خزر با اشاره به رویکرد توسعه بازار گفت: «بندر کاسپین به دنبال ایفای نقش محوری در ارتباط تجاری ایران با کشورهای حاشیه دریای خزر و اتحادیه اقتصادی اوراسیا است. توسعه خطوط منظم حملونقل دریایی و ایجاد مراکز تجاری مشترک با روسیه، قزاقستان و ترکمنستان از جمله برنامههای در دست اقدام برای تقویت صادرات و ترانزیت از طریق این بندر است.»
وی در خصوص حملونقل ترکیبی نیز تصریح کرد: «اتصال بندر کاسپین به راهآهن رشت و بهرهگیری از حملونقل ریلی کالا، ظرفیتهای جدیدی برای ترانزیت و کاهش هزینههای لجستیکی ایجاد کرده است. این موضوع میتواند جایگاه بندر کاسپین را در کریدورهای بینالمللی به ویژه کریدور شمال–جنوب و کریدور میانی تقویت کند.»
محمدینژاد در بخش کالاهای اساسی نیز خاطرنشان کرد: «در ششماهه نخست ۱۴۰۴، میزان واردات روغن خام ۴۱ درصد افزایش یافته و به بیش از ۱۸۳ هزار تن رسیده است و مجموع تأمین کالاهای اساسی در بندر کاسپین ۸ درصد رشد داشته است.»
وی در پایان تأکید کرد: «رشد جهشی صادرات، افزایش حجم عملیات بندری، توسعه حملونقل ریلی و برنامهریزی برای گسترش بازارهای صادراتی در حوزه خزر و اوراسیا، نشاندهنده جایگاه رو به رشد منطقه آزاد انزلی به عنوان دروازه تجاری جدید ایران در شمال کشور است.»