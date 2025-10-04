به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، میثم محمدی‌نژاد، معاون امور بنادر و حوزه خزر، با اشاره به تغییر رویکرد بندر به سمت تقویت صادرات افزود: «تعداد کشتی‌های صادراتی از ۲۶ فروند در شش‌ماهه ۱۴۰۳ به ۸۸ فروند در سال ۱۴۰۴ رسیده که رشدی ۲۳۸ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین میزان بارگیری صادراتی نیز با افزایش ۲۸۹ درصدی، از ۴۴ هزار تن به بیش از ۱۷۲ هزار تن رسیده است.»

محمدی‌نژاد ادامه داد: «در بخش واردات نیز با وجود کاهش ۷ درصدی تعداد کشتی‌ها، حجم تخلیه کالا با ۶ درصد رشد به بیش از ۳۲۰ هزار تن رسید. به این ترتیب، مجموع عملیات تخلیه و بارگیری در بندر کاسپین طی شش‌ماهه نخست سال جاری به بیش از ۵۴۰ هزار تن رسیده که نسبت به سال قبل ۴۳ درصد افزایش داشته است.»

معاون امور بنادر و حوزه خزر با اشاره به رویکرد توسعه بازار گفت: «بندر کاسپین به دنبال ایفای نقش محوری در ارتباط تجاری ایران با کشورهای حاشیه دریای خزر و اتحادیه اقتصادی اوراسیا است. توسعه خطوط منظم حمل‌ونقل دریایی و ایجاد مراکز تجاری مشترک با روسیه، قزاقستان و ترکمنستان از جمله برنامه‌های در دست اقدام برای تقویت صادرات و ترانزیت از طریق این بندر است.»

وی در خصوص حمل‌ونقل ترکیبی نیز تصریح کرد: «اتصال بندر کاسپین به راه‌آهن رشت و بهره‌گیری از حمل‌ونقل ریلی کالا، ظرفیت‌های جدیدی برای ترانزیت و کاهش هزینه‌های لجستیکی ایجاد کرده است. این موضوع می‌تواند جایگاه بندر کاسپین را در کریدورهای بین‌المللی به ویژه کریدور شمال–جنوب و کریدور میانی تقویت کند.»

محمدی‌نژاد در بخش کالاهای اساسی نیز خاطرنشان کرد: «در شش‌ماهه نخست ۱۴۰۴، میزان واردات روغن خام ۴۱ درصد افزایش یافته و به بیش از ۱۸۳ هزار تن رسیده است و مجموع تأمین کالاهای اساسی در بندر کاسپین ۸ درصد رشد داشته است.»

وی در پایان تأکید کرد: «رشد جهشی صادرات، افزایش حجم عملیات بندری، توسعه حمل‌ونقل ریلی و برنامه‌ریزی برای گسترش بازارهای صادراتی در حوزه خزر و اوراسیا، نشان‌دهنده جایگاه رو به رشد منطقه آزاد انزلی به عنوان دروازه تجاری جدید ایران در شمال کشور است.»

