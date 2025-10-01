به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، در این جلسه، محمد کبیری با قدردانی از صبوری و همراهی بخش خصوصی گفت: توسعه کیش تاکنون بر پایه مشارکت و تعامل میان دولت و سرمایه‌گذاران پیش رفته و هر زمان این همگرایی بیشتر بوده، دستاوردهای ارزشمندی حاصل شده است.

وی با اشاره به محدودیت منابع انسانی، مالی و زمانی سازمان اظهار داشت: فشار کاری مجموعه در ماه‌های اخیر بسیار بالا بوده اما دستاوردهای خوبی نیز به همراه داشته است.

کبیری ضمن تقدیر از تلاش معاونان و مدیران سازمان افزود: برند کیش سرمایه‌ای ملی است که باید با دقت حفظ و تقویت شود و همه بخش‌ها در این مسیر مسئولیت دارند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در ادامه با اشاره به مشکلات پرونده‌های سنواتی و زمان‌بر بودن روندهای اداری گفت: بیش از ۶۰ درصد وقت معاونت عمرانی صرف رسیدگی به این پرونده‌ها می‌شود ولی عزم سازمان بر تعیین‌تکلیف این موضوعات است و تاکنون بخش زیادی از آنها جمع‌بندی و مسیر بازگشت سرمایه‌ها مشخص شده است.

کبیری در ادامه سخنان خود بر ضرورت ایجاد درآمدهای پایدار برای سازمان تأکید کرد و افزود: جشنواره تابستانی کیش نمونه‌ای موفق از این همدلی بود که باید به یک ساختار نهادمند و پایدار تبدیل شود که هدف ازاین کار این است که مشارکت‌ها به افراد وابسته نباشد و در قالب نهادی ماندگار دنبال شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش تقویت رسانه‌ها را یکی از ارکان اصلی معرفی برند کیش دانست و افزود: رسانه‌ها خط مقدم برندینگ جزیره هستند و تقویت آنها سرمایه‌گذاری برای آینده کیش است. به گفته او، افزایش تاب‌آوری جزیره در جذب گردشگر و سرمایه‌گذار ارتباط مستقیمی با نقش رسانه‌ها دارد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش همچنین به اجرای طرح «پنجره واحد» که در کیش با عنوان «چَت بات کیش» نیز شناخته می‌شود اشاره کرد و گفت: این پروژه در سه فاز هجده‌ماهه اجرا خواهد شد و فاز نخست از پایان مهر آغاز می‌شود. هدف این طرح، کوتاه‌کردن زمان فرایندها و افزایش شفافیت در فعالیت‌های سازمان است.

وی با بیان اینکه بخش عمده مشکلات مناطق آزاد به چهار حوزه مالیات، تأمین اجتماعی، گمرک و نظام بانکی بازمی‌گردد، افزود: این موضوعات در حال پیگیری جدی هستند و رایزنی‌های مستمر با نهادهای مسئول ادامه دارد.

کبیری با تأکید بر ضرورت سرمایه‌گذاری کلان در زیرساخت‌های حیاتی گفت: در پنج سال آینده حداقل ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان منابع برای توسعه آب، برق، مسکن، حمل‌ونقل، ارتباطات، آموزش و سلامت نیاز است.

وی تصریح کرد: اگر این زیرساخت‌ها تأمین نشود، توسعه گردشگری و اقتصادی کیش با چالش جدی روبه‌رو خواهد شد.

وی در حوزه آموزش و سلامت نیز به اقدامات انجام‌شده و برنامه‌های پیش‌رو اشاره کرد و گفت: تقویت منابع انسانی، نوسازی مدارس، تأمین رفاه معلمان و تدوین سند جامع آموزش کیش از اولویت‌های اصلی سازمان است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش همچنین با اشاره به پروژه‌های کلان از جمله میدان گازی کیش، بر ضرورت تثبیت منافع پایدار برای جزیره تأکید کرد و افزود: اگر این منافع در همین دوره مدیریتی محقق نشود، در آینده سهمی برای کیش در نظر گرفته نخواهد شد.

در بخش پایانی این نشست، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی با قدردانی از برگزاری موفق جشنواره تابستانی و نقش سازمان در ایجاد شور و نشاط اجتماعی، به بیان دغدغه‌ها و مشکلات صنفی خود پرداختند. آنان با اشاره به برخی موانع اداری و چالش‌های سرمایه‌گذاری، خواستار تسریع در روند تصمیم‌گیری‌ها و حمایت بیشتر از بخش خصوصی شدند.

کبیری در پایان خاطرنشان کرد: توسعه کیش نیازمند هم‌افزایی همه ذی‌نفعان است و سازمان منطقه آزاد کیش آماده است در کنار سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی، مسیر رشد و شکوفایی این جزیره را هموار سازد.