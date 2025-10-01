برگزاری بیستوپنجمین جلسه شورای معاونان و مدیران سازمان منطقه آزاد کیش؛
برنامهریزی ویژه برای هفته کیش
بیست و پنجمین جلسه شورای معاونان و مدیران سازمان منطقه آزاد کیش با تاکید بر ویژه برنامه های هفته کیش و راه اندازی دفترنظارت راهبردی برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد کیش، در این نشست معاونان ضمن ارائه گزارش عملکرد خود، برنامههای آتی هر حوزه را تشریح کردند. محور اصلی جلسه، بررسی ویژه برنامههای مرتبط با هفته کیش بود؛ رویدادی که به گفته مدیرعامل باید بهعنوان شاخصترین و مهمترین برنامه سال هر معاونت اجرا شود.
در ادامه، سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان با ارائه توضیحات کامل درباره برنامه ریزی های انجام شده برای هفته کیش، بر ضرورت مشارکت همه بخشها در اجرای موفق این رویداد تأکید کرد.
همچنین در این جلسه، مراحل و چگونگی فعالیت دفتر نظارت راهبردی (PMO) سازمان تشریح و آغاز به کار رسمی این دفتر اعلام شد. بر اساس تصمیمات اتخاذشده، تمامی معاونتها و بخشهای سازمان موظف به همکاری کامل با این دفتر هستند تا روند فعالیتها با شفافیت بیشتری دنبال شود.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در سخنان خود با اشاره به اهمیت هفته کیش خاطرنشان کرد: این رویداد باید به ویترین توانمندیها و دستاوردهای جزیره تبدیل شود و تمامی بخشها موظفند بهترین و اثرگذارترین برنامه سالانه خود را در قالب این هفته ارائه دهند.
وی در پایان با قدردانی از تلاش تمامی فعالانی که در برگزاری جشنواره تابستانی نقشآفرین بودند، ابراز امیدواری کرد تجربه موفق آن جشنواره بهعنوان الگویی برای اجرای باشکوهتر هفته کیش و سایر رویدادهای آینده سازمان مورد استفاده قرار گیرد.