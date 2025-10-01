بزرگداشت روز جهانی سالمند در سرای سالمندان خرمشهر
آیین گرامیداشت روز جهانی سالمند به همت سازمان منطقه آزاد در سرای سالمندان صادقین خرمشهر برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد اروند، این مراسم همزمان با روز جهانی سالمند و با حضور مسئولان شهری و مدیران این سازمان در فضایی شاد و صمیمی برگزار شد. در جریان این آیین، برنامههایی همچون اجرای تئاتر و سرود محلی اجرا و از خیرین همراه این مرکز مراقبتی، با اهدای لوح سپاس قدردانی شد. همچنین هدایایی به سالمندان ساکن این مرکز اهدا گردید.
جبار سالمپور، معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند در توضیح برگزاری این مراسم با اشاره به نقش مسئولیتهای اجتماعی این سازمان گفت: برگزاری جشن، پذیرایی و تأمین وعده ناهار برای سالمندان با هدف ایجاد روحیه نشاط و شادمانی بخشی از برنامههای سازمان در این روز بوده است.
وی با بیان اینکه خانه سالمندان صادقین خرمشهر تنها مرکز پذیرش سالمندان از شهرستانهای آبادان، خرمشهر، شادگان و ماهشهر است، افزود: سازمان منطقه آزاد اروند بخشی از نیازهای این مرکز را از جمله تأمین خشکبار و برگزاری اردوهای زیارتی درونشهری پشتیبانی کرده و تجهیزات مراکز عامالمنفعه را تأمین کرده است.
همچنین سکینه دانش، مدیر مرکز مراقبتی سالمندان صادقین خرمشهر، بر اهمیت چنین برنامههایی تأکید کرد و گفت: این جشن توسط سازمان منطقه آزاد اروند و خیرین، فضای شاد و پرنشاطی را برای سالمندان ایجاد کرد که آثار مثبت آن تا مدتها در روحیه آنان باقی خواهد ماند.