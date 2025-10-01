بزرگداشت روز جهانی سالمند در سرای سالمندان خرمشهر

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، این مراسم همزمان با روز جهانی سالمند و با حضور مسئولان شهری و مدیران این سازمان در فضایی شاد و صمیمی برگزار شد. در جریان این آیین، برنامه‌هایی همچون اجرای تئاتر و سرود محلی اجرا و از خیرین همراه این مرکز مراقبتی، با اهدای لوح سپاس قدردانی شد. همچنین هدایایی به سالمندان ساکن این مرکز اهدا گردید.

جبار سالم‌پور، معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند در توضیح برگزاری این مراسم با اشاره به نقش مسئولیت‌های اجتماعی این سازمان گفت: برگزاری جشن، پذیرایی و تأمین وعده ناهار برای سالمندان با هدف ایجاد روحیه نشاط و شادمانی بخشی از برنامه‌های سازمان در این روز بوده است.

وی با بیان اینکه خانه سالمندان صادقین خرمشهر تنها مرکز پذیرش سالمندان از شهرستان‌های آبادان، خرمشهر، شادگان و ماهشهر است، افزود: سازمان منطقه آزاد اروند بخشی از نیازهای این مرکز را از جمله تأمین خشکبار و برگزاری اردوهای زیارتی درون‌شهری پشتیبانی کرده و تجهیزات مراکز عام‌المنفعه را تأمین کرده است.

همچنین سکینه دانش، مدیر مرکز مراقبتی سالمندان صادقین خرمشهر، بر اهمیت چنین برنامه‌هایی تأکید کرد و گفت: این جشن توسط سازمان منطقه آزاد اروند و خیرین، فضای شاد و پرنشاطی را برای سالمندان ایجاد کرد که آثار مثبت آن تا مدت‌ها در روحیه آنان باقی خواهد ماند.

