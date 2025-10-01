هزینه کرد ۵۲٠ میلیارد ریالی سازمان منطقه آزاد ارس در راستای توسعه عمرانی روستای شجاع
معاون عمران و زیربنایی سازمان منطقه آزاد ارس از اجرای طرح های مختلف عمرانی توسعه ای وزیرساختی آموزشی در روستای شجاع با مجموع اعتبار ۵۲۰ میلیارد ریال خبر داد .
به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، ابراهیم سلامی در تشریح جزئیات مجموعه اقدامات عمرانی و توسعهای روستای شجاع گفت: در چارچوب برنامههای توسعه متوازن منطقه و به منظور عمل به مسئولیتهای اجتماعی سازمان، مجموعهای از پروژههای عمرانی، زیربنایی و زیستمحیطی را در روستای شجاع با مجموع اعتباری معادل ۵۲۰ میلیارد ریال به مرحله اجرا درآوردهایم. این اقدامات در حوزههای مختلفی طراحی شدهاند تا بتوانند به صورت جامع و همزمان کیفیت زندگی اهالی محترم این روستا را ارتقاء بخشند.
سلامی با اشاره به اجرای پروژههای متعدد در این حوزه تصریح کرد: در حوزه زیرساختهای بهداشتی و محیط زیستی احداث شبکه فاضلاب مسکن مهر روستای شجاع را آغاز کردهایم. این پروژه زیربنایی که فاز اول آن با اعتباری حدود ۲۱٠ میلیارد ریال و به طول ۶۲۵۰ متر در دست اجراست، راهکاری اساسی برای مدیریت پسماندهای آبی، پیشگیری از آلودگی سفرههای آب زیرزمینی و در نهایت تضمین سلامت پایدار اهالی روستا خواهد بود.
او اضافه کرد: در راستای بهسازی و نوسازی شبکه معابر و مدیریت آبهای سطحی روستای شجاع مجموعهای از اقدامات به همپیوسته شامل احداث کانال جمعآوری آبهای سطحی و سنگفرش معابر با اعتبار ۲٠ میلیارد ریال برای رفع مشکل آبگرفتگی، آمادهسازی و آسفالتتراشی خیابان اصلی و لکهگیری آسفالت معابر با هزینهای معادل ۲٠ میلیارد ریال برای رفع ناهمواریها و افزایش ایمنی تردد و همچنین احداث میدان در سهراهی شجاع با اعتبار ۱٠ میلیارد ریال به منظور ساماندهی ترافیک و کاهش حوادث را اجرایی کردهایم.
معاون عمران و زیربنایی سازمان منطقه آزاد ارس یادآور شد: به موازات این اقدامات در بخش پشتیبانی از پروژههای محلی و بخش کشاورزی نسبت به تأمین مصالح مورد نیاز برای تعریض معابر، اجرای کانالکشی مزارع و کفپوس و تجهیز بلوار میدان شهدا جمعا به ارزش ۱۵ میلیارد ریال اقدام شده است.
وی همچنین به پروژه احداث مدارس سه و شش کلاسه روستای شجاع اشاره کرد و گفت: این پروژه با اعتبار ۲۷٠ میلیارد ریال و با مشارکت ۵۰ درصدی سازمان منطقه آزاد ارس اجرا شده و یکی از مدارس طی روزهای آینده و دیگری پیش از پایان سال به بهره برداری خواهد رسید.
ابراهیم سلامی در ادامه از احداث پارک شجاع با مشارکت دهیاری این روستا خبر داد و افزود: این پروژه نیز با اعتبار ۱٠٠ میلیارد ریال به عنوان فضایی برای تفریح و گذران اوقات فراغت خانوادهها اجرا شده است.
سلامی در پایان ضمن قدردانی از همراهی و مشارکت اهالی روستای شجاع، اعضای شورای اسلامی و دهیاری این روستا گفت: این همکاریهای سازنده امکان تحقق این حجم از اقدامات را فراهم می کند و ما را در ادامه این مسیر مصممتر میکند.