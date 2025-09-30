خبرگزاری کار ایران
برقراری پرواز کیش–کرمان–کیش
شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش، پروازهای مسیر کیش–کرمان–کیش از تاریخ ۸ مهر ۱۴۰۴ توسط شرکت هواپیمایی کاسپین به برنامه پروازی فرودگاه بین‌المللی کیش افزوده شد.

به گزارش روابط عمومی  ایلنا به نقل از شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش، پروازهای مسیر کیش–کرمان–کیش از تاریخ ۸ مهر ۱۴۰۴ توسط شرکت هواپیمایی کاسپین به برنامه پروازی فرودگاه بین‌المللی کیش افزوده شد.

این پروازها به‌صورت منظم، هر هفته در روزهای سه‌شنبه و جمعه انجام خواهد شد.

مسافران و گردشگران گرامی می‌توانند برای تهیه بلیت به وب‌سایت رسمی هواپیمایی کاسپین یا دفاتر معتبر خدمات مسافرتی مراجعه کنند.

 

