برقراری پرواز کیش–کرمان–کیش

به گزارش روابط عمومی ایلنا به نقل از شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش، پروازهای مسیر کیش–کرمان–کیش از تاریخ ۸ مهر ۱۴۰۴ توسط شرکت هواپیمایی کاسپین به برنامه پروازی فرودگاه بین‌المللی کیش افزوده شد.

این پروازها به‌صورت منظم، هر هفته در روزهای سه‌شنبه و جمعه انجام خواهد شد.

مسافران و گردشگران گرامی می‌توانند برای تهیه بلیت به وب‌سایت رسمی هواپیمایی کاسپین یا دفاتر معتبر خدمات مسافرتی مراجعه کنند.

