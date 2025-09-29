تقدیر از آتشنشانان بنادر و فرودگاه کیش در روز ملی آتش نشانی و ایمنی
️مراسم گرامیداشت روز آتشنشانی و ایمنی با حضور مدیرعامل و مدیران شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای کیش، مدیران کل فرودگاه و بنادر کیش و جمعی از آتشنشانان برگزار شد. هدف از این مراسم، تقدیر از نقش حیاتی مدیران ایمنی و کارشناسان آتشنشانی در مقابله با بحرانها و حوادث احتمالی بود.
️به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای کیش، در این مراسم ضمن اهدای لوح تقدیر به آتشنشانان فرودگاه و بندر، گواهی پایان دوره ششمین آموزشهای تخصصی آتشنشانی و نجات فرودگاهی و بندری کیش نیز اعطا شد.
️عزتاله محمدی، مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای کیش در این مراسم با تأکید بر جایگاه ویژه شغل آتشنشانی گفت: ایمنی چه در حوزه تجهیزات و چه در توسعه زیرساختهای فرودگاهی و بندری، یکی از ارکان پیشرفت در صنعت حملونقل است و مجموعه شرکت به عنوان پیشران توسعه منطقه آزاد کیش، ایمنی را به عنوان رکن اصلی فعالیتهای خود در نظر گرفته است.
️وی با تأکید بر اینکه دانش، سلاح اصلی آتشنشانان است، افزود: پس از دانش، تجهیزات نقش مکمل را ایفا میکنند و ضروری است کارکنان بهطور مستمر دانش و مهارتهای خود را بهروز نگه دارند.
️به گفته او، برگزاری مانورهای چندگانه، دعوت از اساتید در حوزههای مختلف آموزشی و ارتقای توانمندیها در زمینههای نوین همچون هوش مصنوعی و اینترنت از جمله اقداماتی است که میتواند آینده شغلی نیروها را تضمین کند.
️محمدی همچنین بر ضرورت همکاری ساختاری میان مدیران ایمنی فرودگاه و بندر تأکید کرد و گفت این تعامل و تبادل اطلاعات، همافزایی بیشتری در حوزه ایمنی ایجاد خواهد کرد.
️وی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به ظرفیتها و منابع موجود شرکت، تمام تلاش خود را برای رفع مشکلات نیروهای آتشنشان بهویژه در حوزههای معیشتی و رفاهی به کار خواهیم گرفت.
️در این مراسم، سوگندنامه آتشنشانان جدیدالورود قرائت شد و آنان در فضایی صمیمانه به بیان مشکلات و دغدغههای خود پرداختند.
️شایان ذکر است ششمین دوره آموزشهای تخصصی آتشنشانی و نجات برای آتشنشانان جدیدالورود در بهار و تابستان ۱۴۰۴ برگزار شد و از مجموع ۲۰ نفر شرکتکننده موفق، ۱۶ نفر در فرودگاه و ۴ نفر در بندر تجاری کیش مشغول به کار شدند.