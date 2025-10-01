به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، در چارچوب برنامه‌های توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و با هدف الگوبرداری از موفقیت‌های منطقه آزاد ارس و تسریع در راه‌اندازی و توسعه منطقه آزاد اینچه‌برون، هیئتی متشکل از حسن ملک‌حسینی مدیرعامل منطقه آزاد اینچه‌برون، عبدالعلی کیان‌مهر معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان به همراه جمعی از معاونین و مدیران این منطقه روز گذشته از منطقه آزاد ارس بازدید و در نشستی تخصصی با حضور ابراهیم جلیلی معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد ارس، ایرج حاتمی مشاور دبیر شورای عالی مناطق آزاد و مدیران حوزه اقتصادی ارس با هدف انتقال تجربیات و بررسی راهکارهای توسعه‌ای شرکت کردند.

ابراهیم جلیلی در این نشست ضمن معرفی اجمالی و ارائه گزارشی از اقدامات منطقه آزاد ارس با اشاره به موقعیت راهبردی منطقه آزاد اینچه‌برون در کریدورهای ترانزیتی بین‌المللی اعلام کرد: سازمان منطقه آزاد ارس مفتخر است تجربیات خود را در اختیار منطقه آزاد اینچه‌برون قرار داده و آماده هرگونه همکاری برای پیشبرد اهداف توسعه‌ای این منطقه است.

ایرج حاتمی نیز با مرور تاریخچه راه‌اندازی منطقه آزاد ارس، بر لزوم بهره‌گیری از تجربیات بومی و مدل‌سازی موفقیت‌های سایر مناطق آزاد تأکید کرد و گفت: هم‌افزایی میان مناطق آزاد می‌تواند به ایجاد زنجیره‌های ارزش صادراتی و تقویت جایگاه ایران در تجارت منطقه‌ای بینجامد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اینچه‌برون نیز با تشکر از میزبانی صمیمانه منطقه آزاد ارس اعلام کرد: با توجه به اشتراکات جغرافیایی، اقتصادی و مأموریتی زمینه برای اجرای طرح‌های مشترک در حوزه‌های زیرساخت، لجستیک و سرمایه‌گذاری بین اینچه‌برون و ارس کاملاً فراهم است.

حسن ملک‌حسینی خاطرنشان کرد: ما باور داریم هم‌افزایی میان مناطق آزاد، مسیر توسعه را هموارتر و اثربخش‌تر خواهد کرد.

معاون اقتصادی استانداری گلستان نیز در ادامه با اشاره به موقعیت ممتاز منطقه آزاد اینچه‌برون در اتصال شرق دریای خزر به ایران گفت: این منطقه یکی از شاه‌راه‌های کلیدی کریدور شمال-جنوب و شرق-غرب محسوب می‌شود. هدف ما از این سفر، آشنایی با ساختارها و قوانین مناطق آزاد و استفاده از تجربیات مناطق موفقی مانند منطقه آزاد ارس است.

عبدالعلی کیان‌مهر افزود: شناخت دقیق ساختارهای حقوقی، گمرکی و مالی مناطق آزاد برای استان گلستان بسیار ارزشمند است و این سفر می‌تواند سرآغاز همکاری‌های راهبردی آینده باشد.

در جریان این سفر این هیئت از شرکت‌های تولیدی و صنعتی نظیر پایا آراز، پارا پلاستیک، کارخانه تولید کفش دنیلی، سایت گلخانه‌ای، گلخانه میوه‌های استوایی گوزل طبیعت ارس بازدید کردند. همچنین بازدید از نیروگاه‌های برق خورشیدی، سایت صنایع سنگین، کارخانه فولاد آذرآبادگان، کارخانه الیاف کائولن ارس، گمرک منطقه آزاد ارس و پایانه مرزی جلفا از دیگر بخش‌های این برنامه بود.

انتهای پیام/