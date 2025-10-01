نشست میز تجاری اوراسیا در منطقه آزاد ارس برگزار شد
نشست تخصصی میز تجاری اوراسیا در منطقه آزاد ارس با حضور نمایندگان بخشهای دولتی، خصوصی و نهادهای اقتصادی برگزار شد و در این نشست، اوراسیا به عنوان ظرفیتی کمنظیر برای توسعه صادرات، ترانزیت کالا و تقویت جایگاه ایران در مناسبات منطقهای معرفی و بر نقش کلیدی منطقه آزاد ارس به عنوان هاب لجستیکی و دروازه ورود به بازار اوراسیا تأکید شد.
به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، نشست تخصصی میز تجاری اوراسیا با حضور ابراهیم جلیلی معاون اقتصادی سازمان منطقه آزاد ارس، سهند شهبازی مدیر بینالملل اتاق بازرگانی تبریز، حسینی رئیس کمیسیون صادرات و واردات اتاق بازرگانی تبریز و دبیر میز تجاری اوراسیا، نمایندگان اداره کل استاندارد، اداره کل گمرکات استان، معاون بازرگانی جهاد کشاورزی و جمعی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان منطقه آزاد ارس در این منطقه برگزار شد.
در این نشست ابراهیم جلیلی با اشاره به تحولات جدید منطقهای و بینالمللی، اوراسیا را ظرفیتی کمنظیر برای جمهوری اسلامی ایران خواند و تأکید کرد: اجرایی شدن توافقنامه اوراسیا نه تنها مسیر صادرات محصولات ایرانی به بازارهای این اتحادیه را تسهیل میکند بلکه زمینهساز سودآوری بیشتر برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی خواهد بود.
جلیلی با برشمردن مزایای لجستیکی منطقه آزاد ارس از جمله دسترسی به راهآهن، انبارهای اختصاصی کالا و موقعیت ممتاز جغرافیایی خاطرنشان کرد: این منطقه به عنوان هاب لجستیکی منطقهای بزرگترین ظرفیت را برای اتصال مستقیم ایران به کشورهای عضو اوراسیا دارد و میتواند نقش ایران را در زنجیره تأمین و ترانزیت کالا تقویت کند.
سهند شهبازی مدیر بینالملل اتاق بازرگانی تبریز نیز در این نشست با اشاره به اجرایی شدن موافقتنامه تجارت آزاد ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا از اردیبهشتماه سال جاری گفت: این موافقتنامه فرصتهای گستردهای برای توسعه صادرات و کاهش تعرفههای گمرکی ایجاد کرده و میتواند به ابزاری مؤثر برای دور زدن تحریمها و کاهش فشارهای بینالمللی تبدیل شود.
شهبازی نقش ارمنستان را به عنوان یکی از اعضای اوراسیا و دروازه ارتباطی با اروپا حیاتی خواند و اعلام کرد: میزهای تجاری بر اساس میزان صادرات و واردات و تعاملات تجاری تعریف و تشکیل شده اند و در همین راستا ارمنستان میز مستقل دارد و جدا از میز اوراسیا می باشد که طی هفته های آینده میز تجاری ارمنستان نیز در ارس تشکیل جلسه خواهد داد.
وی همچنین بر لزوم حضور فعال بخش خصوصی و تقویت همکاریهای لجستیکی برای بهرهبرداری از این فرصتها تأکید کرد.
در ادامه باباپور مسئول میز اوراسیا در گمرک ایران مهمترین دستاورد این توافقنامه را حذف موانع واردات عنوان کرد و گفت: تنها شرط اساسی رعایت کامل ضوابط حمل است.
وی با اشاره به چالش تعرفههای ششرقمی و هشترقمی از برنامهریزی برای رفع این مشکل و تکمیل زیرساختهای مرز نوردوز به عنوان اصلیترین دروازه ورود ایران به اوراسیا خبر داد.
در این نشست موضوعات متعددی از جمله مسائل حوزه کشاورزی، جذب سرمایهگذاری برای ایجاد شرکتهای حملونقل بینالمللی، راهاندازی نمایندگی استاندارد روسیه در ایران، ایجاد پایانه صادرات محصولات کشاورزی و برگزاری دورههای آموزشی در منطقه آزاد ارس مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد با همکاری نهادهای مرتبط این برنامهها به سرعت اجرایی شوند.
بر اساس هماهنگی سازمان منطقه آزاد ارس با اتاق بازرگانی تبریز، میزهای تجاری و کمیتههای تخصصی با حضور فعالان بخش خصوصی و اعضای اتاق بازرگانی تبریز به صورت هفتگی در منطقه آزاد ارس برگزار خواهد شد تا با همفکری و برنامهریزی مشترک، بهترین بهرهوری برای رونق اقتصادی منطقه و استان محقق شود.