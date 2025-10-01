خبرگزاری کار ایران
English العربیه
برگزاری تور‌های بافت‌گردی در آبادان در هفته گردشگری

برگزاری تور‌های بافت‌گردی در آبادان در هفته گردشگری
برگزاری تور‌های بافت‌گردی در شهر‌های استان از جمله آبادان، از اهم برنامه‌های هفته گردشگری خوزستان است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، به مناسبت هفته گردشگری بیش از ۷۰ رویداد فرهنگی ـ آموزشی در شهر‌های مختلف استان خوزستان برگزار می‌شود. برگزاری تور‌های بافت‌گردی در شهر‌های استان از جمله اهواز، آبادان ماهشهر، دزفول، شوشتر، و ایذه از اهم برنامه‌های هفته گردشگری خوزستان است.

سرپرست معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی خوزستان گفت: ۱۱۰ پروژه با حجم سرمایه‌گذاری ۱۲ همت هم‌اکنون در حال ساخت است که به زودی به چرخه گردشگری استان اضافه می‌شوند.

تبار قریب با اشاره به ظرفیت صنعت گردشگری خوزستان اظهار کرد: رشد فزاینده در حوزه ایجاد زیر ساخت‌های هدفمند گردشگری ایجاد شده است و برای سرمایه‌گذاران به صورت روزانه مجوز صادر می‌شود.

وی افزود: باید خوزستان را برای گردشگر داخل و خارجی بازشناسی کنیم که معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی در این زمینه اهدافی مشخص کرده است.

سرپرست معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی خوزستان با اشاره به اینکه خوزستان سرزمین فرصت‌هاست خاطرنشان کرد: اکنون وقت این است از این فرصت‌ها بهره‌برداری شود.

وی با اشاره به برگزاری کارگاه‌های برای دهیاران و بخشداران به منظور برنامه‌ریزی در راستای توسعه گردشگری روستایی گفت: گردشگری مهمترین صنعت برای جلوگیری از بیکاری و مهاجرت از روستا‌ها است.

قریب توضیح داد: یکی از برنامه‌های مهم‌گردشگری در استان شکل‌گیری زیست بوم گردشگری مشترک میان دستگاه‌های مختلف دولتی، سرمایه‌گذاران، فعالان رسانه‌ای و فرهنگی و جوامع محلی است تا بتوانیم‌گردشگری خوزستان را رشد فزاینده بدهیم.

 

