به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد اروند؛ در این نشست، بزرگترین و مهم‌ترین مشکلات فعالیت های اقتصادی مرز شلمچه احصا شد.

کامران مالکیان، دبیرکل اتاق بازرگانی خرمشهر، در این نشست، هدف از آن را دریافت نقطه نظرات، بیان موانع و مشکلات و دغدغه‌های فعالان اقتصادی شلمچه اعلام کرد.

بازرگانان حاضر مشکلات متعددی را مطرح کردند که از آن جمله می‌توان به صدور کارت تردد بازرگانان، نبود شفافیت در سازوکارهای اجرایی، اخذ عوارض و مالیات‌های غیرقانونی، کمبود امکانات تخلیه و بارگیری کالا، ضعف امنیتی مسیرهای حمل و نقل و کمبود زیرساخت‌های رفاهی و اداری اشاره کردند.

همچنین ابلاغیه جدید دامپزشکی، تعرفه‌های گذر موقت، نصب دستگاه‌های ایکس‌ری از دیگر موضوعات مطرح‌شده بود.

گمرک مرز شلمچه، به اداره کل ارتقا می‌یابد

مصطفی مطورزاده، نماینده مردم خرمشهر در مجلس شورای اسلامی، ضمن اشاره‌ای گذرا به وضعیت اقتصادی کشور، اظهار کرد: « با اعمال تحریم‌های ظالمانه و جدید، شرایط اقتصادی مطلوب نیست و دشمنان با تهدیدات و توطئه‌ها فشارهای بسیاری را بر ملت و دولت وارد می‌کنند.

وی افزود: در این راستا، لزوم کسب ارتباطات فرامرزی یکی از مهم‌ترین مسائل کشور است و در سناریوهای احتمالی امکان اجرای مکانیزم ماشه هم وجود دارد. در این بین، نقش فعالان اقتصادی در تقویت امنیت ملی و افزایش رضایتمندی مردم بسیار مؤثر است.

مطورزاده مرز شلمچه را از مرزهای حساس صادراتی غرب کشور در ایجاد مراودات اقتصادی و فرهنگی با کشور عراق معرفی کرد و گفت: تمامی رویه‌های تجاری در این مرز فعال است و ارتقای مدیریت گمرک شلمچه به سطح اداره کل در دستور کار قرار دارد و موافقت اولیه نیز از سوی گمرک کشور صادر شده است.

نماینده مردم خرمشهر، با بیان اینکه گمرکی که سال گذشته بیش از دو میلیارد دلار صادرات کالا و خدمات داشته، باید استقلال اداری پیدا کند، ادامه داد: کد واردات مرز شلمچه صادر شده و ابلاغ شده و ظرف هفته آینده نخستین محموله کالا از مرز شلمچه برای صنایع کشور وارد خواهد شد.

مجوز بازارچه مرزی در حال پیگیری است

مطورزاده همچنین از صدور مجوز بازارچه مرزی در شلمچه خبر داد و افزود: ایجاد این بازارچه، طبق تفاهم‌نامه‌های بین‌المللی در دستور پیگیری قرار دارد و اتاق بازرگانی خرمشهر در هیأت اعزامی به عراق حضور خواهد داشت.

مزیت‌های تجاری منطقه آزاد اروند باید تحقق یابد

رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر، با بیان اینکه مطابق قانون، مالیات بر درآمد در مناطق آزاد معاف است و تنها مالیات بر ارزش افزوده اخذ می‌شود، اظهار داشت: هدف از مناطق آزاد ایجاد مزیت و تسهیل تجارت است و باید در عمل شاهد رفع موانع باشیم.

سید مصطفی موسوی، خاطرنشان کرد: کارت‌های تردد بازرگانان به عنوان سند هویت اقتصادی باید توسط اتاق بازرگانی خرمشهر مدیریت شود تا شفافیت ایجاد و موازی‌کاری جلوگیری شود.

وی یادآور شد: استقرار گیت دوم و بهبود زیرساخت‌ها می‌تواند هزینه‌ها و زمان ترخیص را کاهش دهد و تجارت در مرز شلمچه همانند سایر مناطق آزاد واقعاً آزاد باشد.

موسوی تأکید کرد: اتاق بازرگانی خرمشهر با همکاری دستگاه‌های اجرایی، مشکلات و خواسته‌های فعالان اقتصادی را به‌طور جدی پیگیری خواهد کرد تا مزیت‌های مناطق آزاد در عمل تحقق یابد.

