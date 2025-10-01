به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، مدیرعامل سازمان در این دیدارها با تبریک روز آتش‌نشان، ضمن ادای احترام به جایگاه رفیع آتش‌نشانان گفت: «حادثه ونوس بار دیگر نشان داد که همدلی، وفاق، شجاعت، ایثار و روحیه ایستادگی در این سرزمین زنده است. در روزی که شعله‌های آتش به جان سرمایه‌های مردم افتاده بود، شما دلیرمردان با از خودگذشتگی، همبستگی و سرعت عمل مثال‌زدنی، آرامش و امنیت را به منطقه بازگرداندید. این فداکاری‌ها سرمایه‌ای ارزشمند برای همه ماست.»

وی افزود: «آتش‌نشانان همواره نماد ایثارگری و خدمت بی‌منت به مردم هستند و سازمان منطقه آزاد انزلی خود را قدردان این رشادت‌ها می‌داند. تجلیل از شما عزیزان، نه صرفاً یک آیین رسمی بلکه ادای دین به روحیه بلند انسانی و جانفشانی‌های ماندگار شماست.»

در ادامه این برنامه، به پاس تلاش‌ها و جانفشانی‌های نیروهای آتش‌نشانی، مدیرعامل سازمان با اهدای تندیس یادمان روز آتش‌نشان و شاخه‌های گل به نمایندگان ایستگاه‌ها، مراتب سپاس و قدردانی سازمان و مردم منطقه را ابراز داشت. تندیس یادمان که به‌عنوان نمادی از فداکاری، شجاعت و ایستادگی طراحی شده است، به دست آتش‌نشانان سپرده شد تا یادآور نقش خطیر آنان در پاسداری از جان و مال مردم باشد.

