همزمان با هفته ایمنی و آتش نشانی؛
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی از ایستگاههای آتشنشانی یاریرسان در حادثه ونوس تجلیل کرد
همزمان با هفته ایمنی و آتش نشانی، مصطفی طاعتی مقدم، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی، به همراه اعضای هیأتمدیره و معاونین با حضور در ایستگاههای منطقه آزاد انزلی، مرکزی رشت، اداره کل بنادر و دریانوردی انزلی و ایستگاه مرکزی شهر بندرانزلی، از آتشنشانانی که در حادثه تلخ آتشسوزی مجتمع تجاری ونوس با ایثار و همدلی به کمک نیروهای سازمان شتافتند، تجلیل به عمل آوردند.
به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد انزلی، مدیرعامل سازمان در این دیدارها با تبریک روز آتشنشان، ضمن ادای احترام به جایگاه رفیع آتشنشانان گفت: «حادثه ونوس بار دیگر نشان داد که همدلی، وفاق، شجاعت، ایثار و روحیه ایستادگی در این سرزمین زنده است. در روزی که شعلههای آتش به جان سرمایههای مردم افتاده بود، شما دلیرمردان با از خودگذشتگی، همبستگی و سرعت عمل مثالزدنی، آرامش و امنیت را به منطقه بازگرداندید. این فداکاریها سرمایهای ارزشمند برای همه ماست.»
وی افزود: «آتشنشانان همواره نماد ایثارگری و خدمت بیمنت به مردم هستند و سازمان منطقه آزاد انزلی خود را قدردان این رشادتها میداند. تجلیل از شما عزیزان، نه صرفاً یک آیین رسمی بلکه ادای دین به روحیه بلند انسانی و جانفشانیهای ماندگار شماست.»
در ادامه این برنامه، به پاس تلاشها و جانفشانیهای نیروهای آتشنشانی، مدیرعامل سازمان با اهدای تندیس یادمان روز آتشنشان و شاخههای گل به نمایندگان ایستگاهها، مراتب سپاس و قدردانی سازمان و مردم منطقه را ابراز داشت. تندیس یادمان که بهعنوان نمادی از فداکاری، شجاعت و ایستادگی طراحی شده است، به دست آتشنشانان سپرده شد تا یادآور نقش خطیر آنان در پاسداری از جان و مال مردم باشد.