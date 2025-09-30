جلسه کارگروه اجرایی برنامه شهر سالم جلفا برگزار شد
در نشست تخصصی کارگروه اجرایی «برنامه شهر سالم جلفا»، تمهیدات نهایی برای ارزیابی بینالمللی این پروژه کلیدی بررسی و بر آمادگی کامل تمامی نهادهای مرتبط تأکید شد.
به گزارش یلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، کارگروه اجرایی برنامه شهر سالم جلفا با حضور محمد مسعودی نیا و معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد ارس و رئیس کارگروه اجرایی برنامه شهر سالم جلفا و دبیرخانههای علمی و اجرایی و نمایندگان کمیتههای تخصصی ۹گانه در سالن آموزش سایت اداری برگزار گردید.
در این نشست مسعودی نیا با توجه به نزدیکبودن موعد ارزیابی بینالمللی توسط سازمان بهداشت جهانی (WHO) بر لزوم آمادگی حداکثری تمامی ادارات، سازمانها و کمیتههای ذیربط برای این ارزیابی سرنوشتساز تأکید نمود.
وی مشارکت بینبخشی فراگیر را کلید موفقیت شهر جلفا در این رقابت جهانی دانستند و خاطرنشان کرد: الحاق جلفا به شبکه جهانی شهرهای سالم نهتنها افتخاری ملی بلکه فرصتی بیبدیل برای توسعه همهجانبه و پایدار این منطقه خواهد بود.
پروژه شهر سالم جلفا از سال 1396 با هدف ارتقای سلامت همهجانبه شهروندان و توسعه پایدار شهری و با مشارکت گسترده دستگاههای اجرایی و مردم آغاز به کار کرده و طی سالهای گذشته گامهای بلندی در راستای تحقق شاخصهای جهانی سلامت شهری برداشته شده است. این پروژه فراتر از سلامت فردی، بر محیط زیست سالم، اقتصاد پویا و عدالت اجتماعی تأکید دارد.
جلفا در صورت تأیید سازمان بهداشت جهانی، هفدهمین شهر سالم در بین 22 کشور حوزه شرق مدیترانه و دومین شهر سالم ایران خواهد بود.