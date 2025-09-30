خبرگزاری کار ایران
با حکم رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور؛

دکتر هادی مقدم‌زاده به عنوان «رئیس پدافند غیرعامل منطقه آزاد ارس» منصوب شد

کد خبر : 1693524
در اجرای ماده ۶۵ احکام دائمی چگونگی مدیریت مناطق آزاد و با حکم رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور، دکتر هادی مقدم‌زاده به عنوان «رئیس پدافند غیرعامل منطقه آزاد ارس» منصوب شد.

به گزارش ایلنا به نقل از  اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، در این حکم که توسط سرتیپ پاسدار دکتر غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور صادر شده آمده است: با استعانت از خدای متعال، نظر به سوابق و تجربیات ارزشمند جنابعالی در هدایت و راهبری منطقه آزاد ارس و با عنایت به اهمیت و ضرورت نهادینه‌سازی اصول و ملاحظات پدافند غیرعامل در آن منطقه، به منظور کاهش آسیب‌پذیری، تسهیل مدیریت بحران و تداوم کارکردهای ضروری در برابر تهدیدات، جنابعالی را به سمت رئیس پدافند غیرعامل منطقه آزاد ارس منصوب می‌نمایم.

در این حکم تأکید شده است: با توجه به اهمیت و حساسیت منطقه آزاد ارس به لحاظ سیاسی، امنیتی، دفاعی و اقتصادی انتظار می‌رود موضوعات کلانی از جمله راه‌اندازی ساختار و سازمان مناسب برای پدافند غیرعامل، انجام مطالعات طرح جامع، اعمال ملاحظات پدافند غیرعامل در کلیه فعالیت‌های منطقه، پیش‌بینی اعتبارات لازم و تهیه طرح مدیریت بحران ناشی از جنگ در دستور کار قرار گیرد.

همچنین در این حکم بر پیش‌بینی و اجرای تمهیدات مصون‌ساز تبادلات اقتصادی بین‌المللی مورد نیاز کشور و بازدارندگی از تهدیدهای دشمن در منطقه آزاد به عنوان یکی از محورهای اصلی مسئولیت جدید تأکید شده است.

شایان ذکر است بر اساس تبصره چهار ماده واحده قانون تشکیل سازمان پدافند غیرعامل کشور مسئولیت پدافند غیرعامل در دستگاه‌های ملی بر عهده رئیس دستگاه و در سطح استان با استانداران است و در مناطق آزاد نیز به استناد ماده ۶۵ احکام دائمی توسعه مناطق آزاد، مدیرعامل سازمان به عنوان نماینده دولت، عالی‌ترین مقام اجرایی منطقه محسوب می‌شود.

 

