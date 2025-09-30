به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، هادی مقدم‌زاده در این نشست با تاکید بر افزایش تهدیدات متنوع و ترکیبی، پدافند غیرعامل را نه تنها یک ضرورت ملی بلکه سرمایه‌گذاری در امنیت، تاب‌آوری و آینده پایدار هر سازمانی برشمرد و خاطرنشان کرد: تدابیر پدافند غیرعامل همواره در صدر اولویت‌های مدیریتی ارس قرار دارد.

وی با اشاره به تجربه جنگ ۱۲ روزه نقش پدافند غیرعامل را بی‌بدیل خواند و افزود: این حوزه به عنوان نقش مکمل و پیشگیرانه در حفظ جان و مال و زیرساخت‌های حیاتی، کاهش خسارات انسانی و مالی، تداوم خدمات حیاتی، افزایش بازدارندگی و مدیریت کارآمد بحران و کاهش فشار بر نیروهای عملیاتی اثرگذار است.

مقدم زاده با اشاره به موقعیت ژئوپلیتیکی خاص این منطقه و هم مرزی با جمهوری آذربایجان، نخجوان و ارمنستان بر لزوم تطبیق رویکردهای مدیریتی با این رسالت ملی تاکید کرد. وی پذیرایی از حدود ۳ میلیون گردشگر در نوروز، وجود ۲۵۰ واحد صنعتی فعال و ۱۷۰ واحد در حال تکمیل (به عنوان صنعتی‌ترین منطقه آزاد کشور) و تبدیل شدن به قطب کشاورزی و گلخانه‌ای شمال غرب با دارا بودن بزرگترین گلخانه هیدروپونیک خاورمیانه را از جمله ظرفیت‌هایی برشمرد که ضرورت توجه به پدافند غیرعامل را دوچندان می‌کند.

وی از اتمام عملیات اجرایی و آمادگی بهره‌برداری از شریان مکمل ۹ کیلومتری اوراسیا برای ساماندهی حملونقل خودروهای سنگین حمل سوخت خبر داد و گفت: بهره‌برداری از این پروژه مانع از ورود این خودروها به محدوده شهری شده و اقدام بسیار موثری از منظر پدافند غیرعامل است. وی همچنین در ادامه به مشارکت سازمان در تکمیل جاده مرند-جلفا، مشارکت در تأمین آب شرب با شرکت آب و فاضلاب استان، اجرای شبکه آب و فاضلاب شهرستان و اجرای تصفیه‌خانه شهر جلفا نیز اشاره کرد.

مقدم زاده در بخش دیگری از سخنان خود، توسعه انرژی پاک را از اولویت‌های اساسی منطقه عنوان کرد و گفت: در شش ماهه اول امسال عملیات اجرایی حدود ۵۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی با مشارکت بخش خصوصی آغاز شده که ۷ مگاوات آن به بهره‌برداری رسیده و ۴۰ مگاوات دیگر آماده است. وی ابراز امیدواری کرد با تکمیل سیستم‌های ذخیره‌سازی، این ظرفیت تا پایان سال به بهره‌برداری کامل برسد تا برق پایداری در منطقه تامین شود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس همچنین از اختصاص یک سایت ۱۶ هکتاری در جلفا برای استقرار خودروهای سوخت‌رسان و کالاهای خطرآفرین به منظور افزایش ایمنی خبر داد. وی همچنین با اشاره به ناکافی بودن زیرساخت‌های درمانی و تنها بیمارستان ۶۴ تختخوابی منطقه از پیش‌بینی اعتبار برای احداث یک دی‌کلینیک با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی خبر داد و بر لزوم تسریع در تامین اعتبار از سوی دانشگاه تاکید کرد.

مقدم زاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط خاص و عملیاتی شدن بحث اسنپ بک بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت مناطق آزاد تأکید کرد و گفت: مناطق آزاد به‌طور خاص منطقه آزاد ارس که در شمال غرب کشور یک ظرفیت خاصی است می‌تواند نقش مؤثری ایفا بکند. اما برای ایفای نقش مؤثر ما باید دست به دست هم بدیم و زیرساخت‌های لازم را در سریع‌ترین زمان ممکن فراهم بکنیم.

وی خاطرنشان کرد: اینکه ما بتوانیم آسیب‌پذیری در حوزه زیرساخت‌هایمان را به حداقل برسانیم و استمرار خدمات حیاتیمان را در منطقه با تمهیدات خاص حفظ بکنیم یک ضرورت هست. تکلیف هست برای یکایک ما که در این شرایط خاص و خطیری دست به دست هم بدیم و ملزومات را در سریع‌ترین زمان ممکن در حوزه پدافند غیرعامل فراهم بکنیم.

وی در پایان با اشاره به خلأ فاحش زیرساخت‌های ارتباطی و مخابراتی در منطقه، حل مشکل آنتن‌دهی نامناسب موبایل و عدم پوشش شبکه‌های تلویزیونی را یکی از ضرورت‌های اصلی برشمرد و خواستار تخصیص بودجه ملی یا بودجه سازمان پدافند غیرعامل برای پوشش شبکه در این خطه مرزی شد.

