به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری سازمان منطقه آزاد ماکو؛ اجلاسیه بزرگ ۴۲۰ شهید منطقه آزاد ماکو و شهدای اقتدار، شامگاه گذشته همزمان با هفته دفاع مقدس در محل نمایشگاه بین‌المللی ماکو برگزار شد.

این مراسم باشکوه با حضور خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، جانبازان، مسئولان کشوری و استانی، و چهره‌های ملی، جلوه‌ای بی‌نظیر از عشق، وفاداری و همبستگی مردم این دیار با آرمان‌های انقلاب اسلامی و شهیدان سرافراز را به نمایش گذاشت.

در ابتدای مراسم، حسین گروسی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو، با قدردانی از حضور گسترده مردم، گفت: استقبال پرشور شما مردم شهیدپرور و انقلابی نشان داد که ملت همیشه در صحنه ماکو پای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و آرمان‌های شهدا ایستاده‌اند. حضور هزاران نفر در این اجلاسیه بار دیگر ثابت کرد که مردم ماکو در بزرگداشت یاد و خاطره شهیدان عزیز، سنگ تمام می‌گذارند و این شکوه، مسئولیت ما را در خدمت‌رسانی و پاسداشت خون شهدا دوچندان می‌کند.

سردار گشتاسبی، فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع)، نیز با خیرمقدم به حضار، بر ضرورت زنده نگه‌داشتن فرهنگ ایثار و شهادت تأکید کرد و گفت: شهیدان قله‌های عزت و افتخار این سرزمین‌اند. امروز وظیفه ماست که ارزش‌های دفاع مقدس و یاد شهدا را به نسل‌های آینده منتقل کنیم. امنیت و اقتدار ایران اسلامی مرهون خون پاک شهیدانی است که جان خود را فدای اسلام و انقلاب کردند.

در ادامه مراسم، از جمعی از جانبازان، ایثارگران و خانواده‌های معظم شهدا با اهدای لوح و هدایا تجلیل به عمل آمد.

فضای صمیمی این بخش از مراسم، بار دیگر جایگاه والای یادگاران دفاع مقدس را در دل مردم منطقه آشکار ساخت و لحظاتی سرشار از احساس و افتخار رقم زد.

یکی از بخش‌های ویژه این اجلاسیه، مداحی حاج صادق آهنگران، نوای خاطره‌انگیز دوران دفاع مقدس بود که با صدای حماسی و دلنشین خود، شور و حال وصف‌ناپذیری در میان حاضران ایجاد کرد و مراسم را با یاد و خاطره روزهای حماسه و ایثار همراه ساخت.

این اجلاسیه که با پخش زنده رسانه‌ای، همزمانی با نمایشگاه دفاع مقدس، و حضور گسترده چهره‌های ملی و استانی برگزار شد، جلوه‌ای بی‌بدیل از همبستگی، ایمان، مقاومت و وفاداری مردم منطقه آزاد ماکو را به نمایش گذاشت؛ مردمی که همواره در صحنه‌های حساس کشور، حضوری پررنگ و تأثیرگذار داشته‌اند.

انتهای پیام/