مراسم بزرگداشت سالگرد شهادت فرمانده سپاه خرمشهر، شهید محمدعلی جهان‌آرا، و نخستین سالگرد شهید مقاومت سیدحسن نصرالله، شامگاه گذشته در مسجد جامع خرمشهر برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، این آیین با حضور خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، جانبازان و جمعی از همرزمان شهید جهان‌آرا همراه بود. در این مراسم، ضمن پاسداشت یاد و خاطره این فرمانده شهید، یادبود شهید مقاومت سیدحسن نصرالله نیز گرامی داشته شد.

آیت‌الله محسن حیدری، نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری، در سخنانی با اشاره به ویژگی‌های اخلاقی و شخصیتی این دو شهید والامقام، بر ولایتمداری، شجاعت، مردم‌داری و روحیه اخلاق‌مداری آنان تأکید کرد.

این مراسم با تجلیل از خانواده‌های شهدا به پایان رسید.

