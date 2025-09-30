به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، این آیین با حضور خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، جانبازان و جمعی از همرزمان شهید جهان‌آرا همراه بود. در این مراسم، ضمن پاسداشت یاد و خاطره این فرمانده شهید، یادبود شهید مقاومت سیدحسن نصرالله نیز گرامی داشته شد.

آیت‌الله محسن حیدری، نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری، در سخنانی با اشاره به ویژگی‌های اخلاقی و شخصیتی این دو شهید والامقام، بر ولایتمداری، شجاعت، مردم‌داری و روحیه اخلاق‌مداری آنان تأکید کرد.

این مراسم با تجلیل از خانواده‌های شهدا به پایان رسید.

