عدم لایروبی انهار دلیل آتش سوزی نخلستان‌های بخش مرکزی آبادان
بخشدار مرکزی آبادان لایروبی نشدن انهار طبیعی را یکی از دلایل آتش سوزی در نخلستان‌های این بخش عنوان کرد و گفت: در ۲ ماه گذشته بیش از یک‌هزار و ۵۰۰ اصله نخل در آتش سوخت.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، میرامین تاج‌زاده با اشاره به مشکلات نخلستان‌های این منطقه هشدار داد در صورت لایروبی نشدن انهار و پاکسازی نخلستان‌ها از نیزار، خطر آتش‌سوزی و از بین رفتن نخل‌های بارور همچنان وجود دارد.

هشدار درباره خطر آتش‌سوزی در نخلستان‌ها

وی با بیان اینکه ۵۰ کیلومتر از انهار بخش مرکزی آبادان نیازمند لایروبی هستند اظهار کرد: در ۲ ماه گذشته بیش از یک‌هزار هزار و ۵۰۰ اصله نخل به دلیل آتش‌سوزی از بین رفته است.

تاج‌زاده خشکی نخلستان‌های بخش مرکزی آبادان را ناشی از کم‌آبی و شوری آب رودخانه بهمنشیر دانست و گفت: این شرایط خشکی، گسترش آتش را تسهیل می‌کند.

وی تاکید کرد: در صورت لایروبی انهار، زمین‌ها از حالت خشکی خارج خواهند شد.

مشکلات اطفای حریق

بخشدار مرکزی آبادان با اشاره به مشکلات اطفای حریق در این منطقه، خواستار استقرار ایستگاه آتش‌نشانی در بخش مرکزی آبادان شد.

وی توضیح داد: نبود ایستگاه آتش‌نشانی در این بخش، سرعت کنترل و اطفای آتش را به شدت کاهش می‌دهد.

تاج‌زاده افزود: علاوه بر این، نبود جاده‌های دسترسی مناسب در نخلستان‌ها، مانور خودروهای آتش‌نشانی را محدود کرده و در بسیاری از موارد، آتش‌نشانان تنها می‌توانند آتش را کنترل کنند.

وی خاطرنشان کرد: در اکثر حوادث، آتش پس از رسیدن به انهار خاموش می‌شود.

جبران خسارات آتش‌سوزی

بخشدار مرکزی آبادان از اعلام خسارات وارده به نخلستان‌ها به صندوق بیمه و جهاد کشاورزی خبر داد و گفت: خسارات به کشاورزان پرداخت خواهد شد.

شهرستان آبادان دارای ۱۲ هزار و ۲۰۰ هکتار زمین کشاورزی و بیش از ۲ میلیون اصله نخل خرما است.

 

