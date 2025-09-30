خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیشرفت چشمگیر در تولید و نصب سگمنتهای جعبه ای پروژه پل ریلی شلمچه- بصره با تلاش متخصصان ایرانی

پیشرفت چشمگیر در تولید و نصب سگمنتهای جعبه ای پروژه پل ریلی شلمچه- بصره با تلاش متخصصان ایرانی
کد خبر : 1693487
لینک کوتاه کپی شد.

دکتر ذاکری، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راه‌آهن در بازدید از کارگاه اجرایی پروژه پل بزرگ ریلی شلمچه – بصره، از پیشرفت مناسب پروژه در تولید سگمنتها و پیش ساخته کردن پایه های پل از سوی متخصصان داخلی خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، دکتر ذاکری، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راه‌آهن، به همراه دکتر ارجایی، معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی، دکتر نصیری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و سرکنسول ایران در شهر بصره، از کارگاه اجرایی پروژه پل بزرگ ریلی شلمچه – بصره بازدید کرد در جریان آخرین پیشرفت این پروژه قرار گرفت.

وی ضمن بررسی موضوعاتی مانند طرح و نقشه‌های دهانه بازشو برای عبور کشتی، برنامه تولید و نصب سگمنت‌های عرشه پل و نحوه تولید و نصب پایه‌های پیش‌ساخته، تاکید کرد: با پیگیری‌های بسیار، یازده چالش و معارض موجود جهت اجرای پروژه به طور کامل رفع شده است.

در این جلسه، همچنین دکتر ارجایی معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی، با قدردانی از همه عوامل اجرایی پروژه و ابراز رضایت از پیشرفت کار گفت: تامین مالی پروژه در اولویت وزارت راه و شهرسازی است و منابع مالی به سرعت تامین خواهد شد.

به گفته کارشناسان ایرانی هماهنگی‌های انجام شده بین راه‌آهن‌های دو کشور و روند پیشرفت پروژه در وضعیت مطلوبی قرار دارد و مین‌روبی مسیر به طور کامل انجام شده و فاز اول پایانه مرزی پیش از اربعین سال جاری به پایان رسیده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی