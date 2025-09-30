پیشرفت چشمگیر در تولید و نصب سگمنتهای جعبه ای پروژه پل ریلی شلمچه- بصره با تلاش متخصصان ایرانی
دکتر ذاکری، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راهآهن در بازدید از کارگاه اجرایی پروژه پل بزرگ ریلی شلمچه – بصره، از پیشرفت مناسب پروژه در تولید سگمنتها و پیش ساخته کردن پایه های پل از سوی متخصصان داخلی خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد اروند، دکتر ذاکری، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راهآهن، به همراه دکتر ارجایی، معاون برنامهریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی، دکتر نصیری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و سرکنسول ایران در شهر بصره، از کارگاه اجرایی پروژه پل بزرگ ریلی شلمچه – بصره بازدید کرد در جریان آخرین پیشرفت این پروژه قرار گرفت.
وی ضمن بررسی موضوعاتی مانند طرح و نقشههای دهانه بازشو برای عبور کشتی، برنامه تولید و نصب سگمنتهای عرشه پل و نحوه تولید و نصب پایههای پیشساخته، تاکید کرد: با پیگیریهای بسیار، یازده چالش و معارض موجود جهت اجرای پروژه به طور کامل رفع شده است.
در این جلسه، همچنین دکتر ارجایی معاون برنامهریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی، با قدردانی از همه عوامل اجرایی پروژه و ابراز رضایت از پیشرفت کار گفت: تامین مالی پروژه در اولویت وزارت راه و شهرسازی است و منابع مالی به سرعت تامین خواهد شد.
به گفته کارشناسان ایرانی هماهنگیهای انجام شده بین راهآهنهای دو کشور و روند پیشرفت پروژه در وضعیت مطلوبی قرار دارد و مینروبی مسیر به طور کامل انجام شده و فاز اول پایانه مرزی پیش از اربعین سال جاری به پایان رسیده است.