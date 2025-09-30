ویژه برنامه هفته دفاع مقدس در منطقه آزاد انزلی برگزار شد
همزمان با هفته دفاع مقدس، ویژهبرنامه رونمایی از سردیس سرلشکر شهید موسی نامجوی، نخستین وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران، در این منطقه برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابطعمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد انزلی، این مراسم با حضور فرزندان شهید نامجوی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان، فرماندار شهرستان بندرانزلی، جمعی از فرماندهان نظامی و انتظامی، مدیران سازمان منطقه آزاد انزلی و جامعه ایثارگران همراه بود.
در این آئین، مصطفی طاعتی مقدم، رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی، در سخنانی با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره شهدای والامقام گفت: « شهید موسی نامجوی از برجستهترین شخصیتهای تاریخ معاصر کشور و از مفاخر استان گیلان است که با نثار جان خویش در راه اسلام و انقلاب، نامی ماندگار در تاریخ ایران اسلامی بر جای گذاشت.»
وی با اشاره به نقش بیبدیل شهید نامجوی به عنوان نخستین وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران و فرماندهی توانمند در روزهای سرنوشتساز آغاز جنگ تحمیلی افزود: «راه شهیدان، چراغ هدایت جامعه است و وظیفه همه ماست که با تداوم مسیر آنان، پاسدار ارزشهای انقلاب اسلامی باشیم. شهید نامجوی نمونهای درخشان از اخلاص، تدبیر و شجاعت است که نسل امروز و فردا باید او را الگوی خود قرار دهند.»
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با تأکید بر اهمیت زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار و شهادت خاطرنشان کرد: «این سازمان در راستای مسئولیت اجتماعی خود و در جهت ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت، پاسداشت یاد شهیدان و معرفی آنان به نسل جوان را به عنوان یک رسالت فرهنگی دنبال میکند.»
در بخش پایانی این برنامه، از جمعی از همکاران ایثارگر سازمان منطقه آزاد انزلی به پاس خدمات ارزشمند و مجاهدتهای آنان در دوران دفاع مقدس تجلیل به عمل آمد؛ سپس با حضور مسئولان و فرزندان شهید، از سردیس سرلشکر شهید موسی نامجوی رونمایی شد.
سپس حاضران با حضور در گلزار تازه تاسیس شهدای روستای جفرود پایین، با قرائت فاتحه، اهدای گل و ادای احترام، یاد و خاطره شهدای والامقام را گرامی داشتند و با آرمانهای بلند آنان تجدید میثاق کردند.