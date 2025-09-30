جانشین سازمان پدافند غیرعامل کشور:
الزامات پدافند غیرعامل همگام با توسعه شتابان ارس اجرایی شود
جانشین سازمان پدافند غیرعامل کشور از نقش استراتژیک منطقه آزاد ارس در پی عضویت ایران در پیمانهای بینالمللی خبر داد و گفت: این منطقه به کانون اصلی مبادلات اقتصادی ایران با کشورهای اوراسیا تبدیل خواهد شد و الزامات پدافند غیرعامل باید همگام با توسعه شتابان ارس اجرایی شود.
به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، سردار محسن ساسانی، در نشست کمیته پدافند غیرعامل منطقه آزاد ارس با اشاره به تحولات ژئوپلیتیک منطقه تأکید کرد: با توجه به عضویت استراتژیک ایران در پیمانهای مهمی مانند بریکس و شانگهای، کانون توسعه اقتصادی کشور به سمت مناطق شمالی و به ویژه منطقه آزاد ارس منتقل خواهد شد.
وی در ادامه با بیان اینکه این تحول موقعیت بیبدیلی برای منطقه آزاد ارس ایجاد کرده است افزود: این منطقه به جهت همسایگی با کشورهای آذربایجان، ارمنستان و جمهوری خودمختار نخجوان و به عنوان دروازه ورود به بازار اوراسیا در آینده نزدیک شاهد گسترش چشمگیر مبادلات اقتصادی با کشورهای اوراسیا خواهد بود و باید از هماکنون زیرساختهای لازم با رعایت کامل الزامات پدافند غیرعامل برای این تحول بزرگ مهیا شود.
سردار ساسانی با تأکید بر ضرورت برنامهریزی بلندمدت در این منطقه خاطرنشان کرد: مسئولان منطقه آزاد ارس باید با نگاهی آیندهنگرانه الزامات پدافند غیرعامل را در همان مراحل طراحی و احداث پروژهها اعمال کنند. این رویکرد هوشمندانه کمترین هزینه را برای منطقه به همراه خواهد داشت.
وی در ادامه افزود: برای پروژههایی که قبلاً احداث شدهاند باید هرچه سریعتر نسبت به اجرای این الزامات اقدام شود. ما باید از تجربیات گذشته درس بگیریم و تابآوری منطقه را در برابر هرگونه تهدیدی به حداکثر برسانیم.
سردار ساسانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تجربه دفاع مقدس ۱۲ روزه بر اهمیت زیرساختهای حیاتی تأکید کرد و گفت: ارتباطات همانند سلسله اعصاب بدن عمل میکند و برای مدیریت مؤثر بحران، باید این زیرساخت را به طور کامل پایدارسازی کنیم.
وی با اشاره به وابستگی متقابل زیرساختهای حیاتی افزود: ارتباطات کاملاً به برق وابسته است و بخش عمدهای از تولید برق کشور نیز به گاز متکی است. بنابراین باید با نگاهی جامع، به پایدارسازی این زنجیره حیاتی بپردازیم.
سردار ساسانی در پایان ابراز امیدواری کرد: امیدواریم با اجرای دقیق دستورالعملها و برنامهریزی جامع شاهد تبدیل منطقه آزاد ارس به الگویی موفق در زمینه پدافند غیرعامل و توسعه پایدار باشیم.
لازم به توضیح است نشست کمیته پدافند غیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس با حضور سردار ساسانی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس، مدیرکل حراست دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری آذربایجان شرقی، معاون زیربنایی سازمان پدافند غیرعامل)، فرماندار و اعضای شورای تأمین شهرستان جلفا و مدیران ارشد سازمان منطقه آزاد ارس برگزار شد.