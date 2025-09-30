ورود نزدیک به ۱۰ میلیون نفر گردشگر به منطقه آزاد ارس در نیمه اول سال
رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس از ورود نزدیک به ۱۰ میلیون نفر گردشگر و مسافر به منطقه آزاد ارس در شش ماهه اول سال خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد ارس، هادی مقدم زاده با تبریک روز جهانی گردشگری گفت: آمار گردشگران و مسافران ورودی به منطقه آزاد ارس در شش ماهه اول امسال به حدود ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر رسید که این مهم حاصل اجرای برنامهریزیهای منسجم در حوزه رویدادها و برگزاری برنامه های مختلف فرهنگی، گردشگری و ورزشی و کمپینهای متنوع و معرفی ظرفیتهای بینظیر طبیعی و تاریخی این منطقه است.
مقدمزاده با تشریح عوامل این استقبال پرشور اعلام کرد: برگزاری رویدادهای متنوع از جمله جشنوارههای متعدد، کنسرتهای موسیقی، راهاندازی تورهای اتوبوس ارسگردی رایگان و همچنین برپایی نمایشگاههای گسترده صنایع دستی و گردشگری در کنار معرفی پتانسیل ها و ظرفیت های این منطقه در رسانه های مختلف، سهم بسزایی در جذب این حجم از مسافر و رونق بخشیدن به چرخه اقتصاد گردشگری منطقه داشته است.
وی در ادامه به مقاصد محبوب گردشگران اشاره کرد و افزود: در این بازه زمانی مجموعه تاریخی کلیسای سنت استپانوس به عنوان میراث جهانی یونسکو و همچنین آبشار دیدنی آسیاب در منطقه آزاد ارس بیشترین آمار بازدید را به خود اختصاص دادهاند که نشان از تنوع گردشگری فرهنگی و طبیعی در منطقه آزاد ارس دارد. فراتر از اینها ژئوپارک جهانی ارس با دارا بودن ۳۲ ژئوسایت منحصربهفرد به عنوان یکی از مهمترین جاذبههای زمینشناختی کشور نقش بسزایی در جذب تورهای تخصصی و گردشگران علاقهمند به طبیعت و تاریخ ایفا کرده است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس با اشاره به تداوم این روند مثبت از برنامهریزیهای بلندمدت و جامع برای نیمه دوم سال خبر داد و تصریح کرد: با تجربه موفق نیمه اول، برنامهریزی برای برگزاری رویدادهای ملی و بینالمللی در دستور کار قرار گرفته است. هدف ما نه تنها تثبیت این جایگاه بلکه ارتقای کیفی خدمات و معرفی هرچه بیشتر ظرفیتهای بینظیر ارس به گردشگران داخلی و خارجی است.
مقدم زاده در پایان خاطرنشان کرد: منطقه آزاد ارس با بهرهگیری از مزیتهای منحصربهفرد تاریخی، طبیعی و جغرافیایی خود در حال تبدیل شدن به الگویی موفق برای دیگر مناطق کشور است و بدون شک این رونق گردشگری محرک قدرتمندی برای رونق تولید داخلی و معرفی فرهنگ اصیل ایرانی در سطح جهانی خواهد بود.