به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، محمد کبیری در آیین گرامیداشت روز جهانی گردشگری که شنبه ۵ مهر در هتل اکسلسیور برگزار شد گفت: نخست باید خداوند را شاکر باشیم که همت عالی فعالان گردشگری جزیره را پاسخ داد و در نتیجه این تلاش جمعی، رکوردهای ارزشمندی در حوزه گردشگری کیش ثبت شد.

وی با اشاره به شعار امسال سازمان جهانی گردشگری مبنی بر "گردشگری به مثابه عاملی برای تحول پایدار" افزود: از سال ۱۳۸۴ گردشگری به عنوان یکی از سه محور اصلی توسعه کیش در طرح جامع این جزیره مطرح شد و امروز نیز با تکیه برمدیریت مشارکت‌ محور، نوآوری وکارآفرینی مسئولیت‌پذیر، می‌توانیم سرمایه‌گذاری‌های پایدار را در این بخش رقم بزنیم.

کبیری، رویکرد جدید سازمان را "توسعه گردشگری رویدادمحور" دانست و تصریح کرد: زیرساخت‌های متنوعی در حوزه‌های فرهنگی، هنری، ورزشی و سلامت ایجاد شده و با کمک بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران، تنوع مراکز تفریحی و گردشگری افزایش خواهد یافت تا طول مدت اقامت گردشگران در جزیره بیشتر شود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش پیش‌بینی کرد طی چهار سال آینده تعداد هتل‌های پنج‌ستاره جزیره بین ۵۰ تا ۶۰ درصد رشد کند و گفت: این ظرفیت تازه، نیازمند سرمایه‌گذاری موازی در حوزه‌های تفریحی، ورزشی، سلامت و رویدادها است.

وی با تاکید بر اینکه کیش رقبای خود را نه در داخل، بلکه در سطح منطقه و جهان جستجو می‌کند افزود: زیرساخت‌های گردشگری کیش از نظر پاکیزگی، امنیت و نظم در میان کشورهای منطقه کم‌نظیر است و همین موضوع باید مبنای جذب گردشگران خارجی از کشورهای مسلمان منطقه، آسیای میانه، چین، روسیه و در ادامه اروپا قرار گیرد.

کبیری با اشاره به ثبت بیشترین جذب گردشگر در شهریورماه کیش خاطرنشان کرد: این دستاوردها نتیجه کار تیمی و همدلی بخش خصوصی و دولتی بود که پس از بحرانی بزرگ در صنعت گردشگری رقم خورد و نشان داد با وحدت و برنامه‌ریزی می‌توان از بحران‌ها عبور کرد.

گفتنی است در شهریور ۱۴۰۴ بیش از ۱۴۵ هزار گردشگر وارد کیش شدند. همچنین ۲۸۶ هزار نفر- شب اقامت هتلی ثبت شد و میانگین اشغال هتل‌ها به ۷۱ درصد و در هتل‌های پنج‌ستاره به ۷۷ درصد رسید.