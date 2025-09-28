هتل آریا باستان کیش نشان هتل سبز ایران را دریافت کرد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی واموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، مراسم اعطای " نشان سبز هتل‌های ایران" برای نخستین بار در تاریخ صنعت گردشگری کشور، همزمان با بزرگداشت روز جهانی گردشگری با حضور سیدرضا صالحی‌امیری وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، انوشیروان محسنی‌بندپی معاون گردشگری کشور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سفیر عربستان سعودی، جمشید حمزه‌زاده رئیس جامعه هتل‌داران ایران و حرمت‌الله رفیعی رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری برگزار شد.

در این مراسم، " نشان سبز" به‌عنوان عالی‌ترین نشان زیست‌محیطی در حوزه هتلداری به دوازده هتل کشور تعلق گرفت و هتل آریا باستان از جزیره کیش موفق به دریافت این نشان شد. گفتنی است " نشان هتل سبز ایران" به عنوان حرکتی خلاقانه و پیشرو، با هدف قدردانی از تلاش هتل‌ها در کاهش مصرف آب و انرژی، مدیریت پسماند و ارتقای تعامل اجتماعی بنیان نهاده شد، تا هم الگویی برای آینده هتلداری کشور باشد و هم ابزاری برای حضور مؤثر در عرصه جهانی گردشگری پایدار. گفتنی است هتل 5 ستاره آریاباستان کیش با زیربنای 50 هزار مترمربع و 254 اتاق در ضلع غربی جزیره کیش واقع شده و از سال 1403 فعالیت خود را آغاز کرده است.

