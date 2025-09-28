خبرگزاری کار ایران
هتل آریا باستان کیش نشان هتل سبز ایران را دریافت کرد

هتل آریا باستان کیش نشان هتل سبز ایران را دریافت کرد
هتل آریا باستان جزیره کیش در نخستین مراسم اعطای نشان هتل سبز ایران موفق به دریافت این نشان شد.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی واموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، مراسم اعطای " نشان سبز هتل‌های ایران" برای نخستین بار در تاریخ صنعت گردشگری کشور، همزمان با بزرگداشت روز جهانی گردشگری با حضور سیدرضا صالحی‌امیری وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، انوشیروان محسنی‌بندپی معاون گردشگری کشور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سفیر عربستان سعودی، جمشید حمزه‌زاده رئیس جامعه هتل‌داران ایران و حرمت‌الله رفیعی رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری برگزار شد.

در این مراسم، " نشان سبز" به‌عنوان عالی‌ترین نشان زیست‌محیطی در حوزه هتلداری به دوازده هتل کشور تعلق گرفت  و هتل آریا باستان از جزیره کیش موفق به دریافت این نشان شد.

گفتنی است " نشان هتل سبز ایران" به عنوان حرکتی خلاقانه و پیشرو، با هدف قدردانی از تلاش هتل‌ها در کاهش مصرف آب و انرژی، مدیریت پسماند و ارتقای تعامل اجتماعی بنیان نهاده شد، تا هم الگویی برای آینده هتلداری کشور باشد و هم ابزاری برای حضور مؤثر در عرصه جهانی گردشگری پایدار.

گفتنی است هتل 5 ستاره آریاباستان کیش با زیربنای 50 هزار مترمربع و 254 اتاق در ضلع غربی جزیره کیش واقع شده و از سال 1403 فعالیت خود را آغاز کرده است.

 

