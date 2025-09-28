هتل آریا باستان کیش نشان هتل سبز ایران را دریافت کرد
هتل آریا باستان جزیره کیش در نخستین مراسم اعطای نشان هتل سبز ایران موفق به دریافت این نشان شد.
در این مراسم، " نشان سبز" بهعنوان عالیترین نشان زیستمحیطی در حوزه هتلداری به دوازده هتل کشور تعلق گرفت و هتل آریا باستان از جزیره کیش موفق به دریافت این نشان شد.
گفتنی است " نشان هتل سبز ایران" به عنوان حرکتی خلاقانه و پیشرو، با هدف قدردانی از تلاش هتلها در کاهش مصرف آب و انرژی، مدیریت پسماند و ارتقای تعامل اجتماعی بنیان نهاده شد، تا هم الگویی برای آینده هتلداری کشور باشد و هم ابزاری برای حضور مؤثر در عرصه جهانی گردشگری پایدار.
گفتنی است هتل 5 ستاره آریاباستان کیش با زیربنای 50 هزار مترمربع و 254 اتاق در ضلع غربی جزیره کیش واقع شده و از سال 1403 فعالیت خود را آغاز کرده است.