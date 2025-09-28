خبر خوش محمد کبیری ؛ تخفیف دائمی ۲۰ درصدی بلیت هواپیمایی کیش برای کیشوندان
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش از اجرای طرح جدیدی در حمایت از کیشوندان خبر داد که براساس آن، بلیت پروازهای شرکت هواپیمایی کیش با ۲۰ درصد تخفیف ارائه خواهد شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد کیش، محمد کبیری مدیرعامل این سازمان در مراسم بزرگداشت روز جهانی گردشگری که روز شنبه ۵ مهرماه در هتل اکسلسیور برگزار شد؛ گفت: از ۲۰ آبانماه امسال، همزمان با روز کیش، کیشوندان میتوانند بلیت پروازهای شرکت هواپیمایی کیش را با ۲۰ درصد تخفیف نسبت به نرخ مصوب از طریق سامانه این شرکت تهیه کنند.
وی افزود: این اقدام حداقل کاری است که میتوان برای قدردانی از صبوری و همراهی کیشوندان و تلاشهای ارزشمند آنان در مسیر توسعه جزیره انجام داد.