به مناسبت هفته دفاع مقدس آئین تجلیل از ایثارگران و یادبود شهدای مقاومت برگزار شد
همزمان با هفته دفاع مقدس، آیین تجلیل از رزمندگان و ایثارگران جزیره کیش با محوریت یادبود شهدای مقاومت برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد کیش، آیین گرامیداشت هفته دفاع مقدس با حضور ائمه جمعه، سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش، جمعی از مسئولان نهادهای دولتی، فرماندهان نظامی و انتظامی و خانوادههای شهدای دفاع مقدس در جزیره کیش برگزار شد.
دراین مراسم حجتالاسلام والمسلمین علیرضا بینیاز، امام جمعه کیش، در سخنرانی خود با یادآوری جایگاه دفاع مقدس به عنوان مکتبی الهی و جهانی گفت: دفاع ما دفاع مقدس بود، زیرا هدف آن احیای ارزشها، حراست از دین و وطن اسلامی و اطاعت از رهبری الهی بود. رزمندگان و ایثارگران شایسته بالاترین تکریم و احترام اند.
وی افزود: محور مقاومت امروز در منطقه و جهان، از برکات هشت سال دفاع مقدس است و باید یاد و خاطره شهدا و جانبازان زنده نگه داشته شود.
سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش نیز در این آئین، دفاع مقدس را نقطهعطفی در تاریخ انقلاب اسلامی دانست و اظهار داشت: جنگ تحمیلی هشت ساله تنها یک نبرد مرزی نبود، بلکه رویارویی ملت ایران با بیش از ۳۵ کشور بود که با حمایتهای اطلاعاتی، نظامی و لجستیکی از رژیم بعث وارد میدان شدند. با این حال ملت ایران بدون برخورداری از ارتش قدرتمند و تجهیزات گسترده، با اتکاء به ایمان و حضور آحاد مردم توانست هشت سال جنگ را مدیریت کند.
وی با بیان اینکه «ما خون دادیم اما خاک ندادیم؛ جان دادیم اما شرف ندادیم» افزود: بزرگترین دستاورد دفاع مقدس، بقا و دوام جمهوری اسلامی بود که مسیر شکلگیری تمدن اسلامی را هموار ساخت.
علیزاده در ادامه با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اخیر گفت: این نبرد شاخصه ای متفاوت از جنگهای متداول جهان داشت. برخلاف شرایط معمول که کشورها از متجاوز حمایت میکنند، در این جنگ وقتی دشمن صهیونی حمله کرد، بسیاری از همسایگان فضا و آسمان خود را به روی آن گشودند؛ اما هنگامی که ما پاسخ دادیم، همان کشورها علیه ما ایستادند. با این وجود، جمهوری اسلامی نشان داد که توان نابودی دشمن را در هر نقطه دارد و این جنگ نهتنها امنیت ملی را حفظ کرد، بلکه توسعه و سنگبنای تمدن اسلامی با محوریت ایران را فراهم آورد.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه کیش هم با اشاره به نقش همه نیروهای نظامی در دفاع مقدس خاطرنشان کرد: رزمندگان اعم از سپاه، ارتش و نیروهای انتظامی با عشق به اسلام، انقلاب و امام خمینی(ره) در جبههها حاضر شدند و هرگز به دنبال مقام و جایگاه نبودند؛ آنان لبیکگویان به فرمان امام برای دفاع از وطن وارد میدان شدند.
میرزاده در ادامه تأکید کرد: وظیفه امروز ما آن است که اجازه ندهیم تاریخ هشت سال دفاع مقدس تحریف شود. گرچه اسناد و تصاویر بسیاری از آن دوران باقی مانده است، اما زندهترین سند ما خود رزمندگان هستند که باید با روایتگری و حضورشان، فرهنگ دفاع مقدس را به نسلهای آینده منتقل کنند.
وی افزود: دشمنان تلاش دارند نوع دفاع ملت ایران را زیر سؤال ببرند یا دستاوردهای رزمندگان را تحریف کنند. ما باید از همه ابزارها از جمله روایتگری، هنر، ادبیات و سینما بهره بگیریم تا این فرهنگ اصیل همانگونه که بوده به آیندگان منتقل شود.
در ادامه، شیخ یعقوب شمس، امام جمعه اهل سنت کیش، با تأکید بر ایثار و فداکاری رزمندگان گفت: ایثارگران تنها در میدان جنگ قهرمان نبودند، بلکه در زندگی روزمره و خدمت به مردم نیز جلوههای درخشانی از فداکاری نشان دادند. ما وظیفه داریم راه آنان را با وحدت، همبستگی و خدمت به مردم ادامه دهیم.
در پایان این مراسم، با حضور مسئولان سازمان منطقه آزاد کیش و سایر مقامات، از رزمندگان، جانبازان و خانوادههای شهدا با اهدا لوح و هدایای یادبود تقدیر شد. شرکتکنندگان ضمن ادای احترام به این عزیزان، با تأکید بر ضرورت پیگیری نیازهای آنان و استمرار تکریم ایثارگران، یاد و خاطره شهدا را گرامی داشتند.
این آیین که فضای معنوی و احساسی گستردهای داشت، با اجرای برنامههای فرهنگی، سخنرانی مسئولان و پخش کلیپهای تصویری، بار دیگر نقش شهدای دفاع مقدس و ایثارگران را در شکلگیری مقاومت ملی و جهانی برجسته ساخت.