انجام ۲۷۵ عملیات امدادی توسط آتشنشانی منطقه آزاد ارس در ۶ ماهه اول سال

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، شهرام صاحبی با اعلام این خبر گفت: یگان‌های عملیاتی ما در شش ماه گذشته ۲۷۵ فقره عملیات تخصصی را به انجام رسانده‌اند که نشان‌دهنده گستردگی و تنوع مأموریت‌های این اداره است. وی در تشریح این آمار عملیات‌ها افزود: از این تعداد ۷۷ مورد عملیات اطفای حریق در مراکز صنعتی، مسکونی و تجاری بوده است. همچنین ۹۶ مورد عملیات امداد و نجات و ۱۰۲ مورد عملیات خدماتی انجام شده است.

رئیس اداره ایمنی و آتشنشانی سازمان منطقه آزاد ارس با محوری خواندن پیشگیری در ماموریت های آتش نشانی و با تأکید بر اینکه ماموریت امروز آتشنشانی تنها پاسخگویی به حادثه نیست بلکه جلوگیری از وقوع آن است به آمار فعالیت‌های نظارتی اشاره کرد و افزود: در این بازه زمانی ۴۰۰ مورد بازدید ایمنی از شرکت‌ها، کارخانجات و مجتمع‌های مسکونی و تجاری انجام شد که نتیجه آن صدور ۳۰۶ مورد تأییدیه ایمنی و ۱۲۶ مورد عدم تأیید به دلیل عدم رعایت استانداردها بود.

وی افزود: همچنین در راستای نظارت مستمر و حصول اطمینان از تداوم استانداردهای ایمنی ۱۷۸ مورد بازدید سرزده از مراکز تولیدی و صنعتی به عمل آمده است و نواقص شناسایی‌شده جهت رفع موارد به مراکز ابلاغ شده است.

رئیس اداره ایمنی و آتشنشانی منطقه آزاد ارس در بخش دیگری از سخنان خود آموزش را رکن اصلی ارتقای فرهنگ ایمنی دانست و اعلام کرد: در شش ماه گذشته ۲۱ دوره آموزشی تخصصی در حوزه‌های اطفای حریق و کمک‌های اولیه برای ادارات، مدارس، کارخانجات و مجتمع‌های تولیدی و پالایشگاهی برگزار کرده‌ایم.

در این دوره‌ها ۱۱۹۰ نفر از کارکنان و شهروندان آموزش‌های لازم برای مواجهه صحیح با اولین دقایق طلایی حادثه را فراگرفته‌اند. ما معتقدیم هر شهروند آموزش‌دیده یک امدادگر بالقوه است.

وی در پایان با اشاره به اهمیت آمادگی جمعی برای مقابله با بحران‌های بزرگ‌مقیاس خاطرنشان کرد: در همین مدت۱۰ مانور مشترک آتش‌سوزی و زلزله با هدف افزایش آمادگی نیروهای امدادی و آگاهی‌بخشی به کارکنان واحدهای تولیدی و شهروندان در سطح منطقه آزاد ارس اجرا شده است.

این مانورها فرصتی است تا همکاران ما در شرایطی نزدیک به واقعیت، توانمندی‌های خود را محک بزنند و شهروندان و کارکنان واحدهای تولیدی نیز با پروتکل‌های ایمنی در مواقع اضطراری آشنا شوند. وی تصریح کرد: برنامه‌ریزی لازم برای تداوم و توسعه اینگونه مانورها در دستور کار قرار دارد.

