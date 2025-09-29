الزام ثبت کد ملی در پذیرش مسافران شناورهای تفریحی کیش از ابتدای مهرماه

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وامور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، سید محمد امین جعفری با تأکید بر اینکه جزیره کیش مهم‌ترین مقصد گردشگری دریایی کشور است، اظهار داشت: رعایت دقیق الزامات ایمنی و امنیت گردشگران و توجه به ظرفیت مجاز هر شناور و سرانه‌ی اختصاصی مسافران، از اصول استاندارد و بنیادین در فعالیت‌های گردشگری دریا محور به شمار می‌رود.

جعفری افزود: با هماهنگی کامل با اداره کل بنادر و کشتیرانی و همچنین شرکت مدیریت توسعه بنادر و فرودگاه‌های کیش، مقرر شد نظارت بر تعداد پذیرش مسافران شناورهای تفریحی بر اساس ظرفیت مجاز بیش از گذشته مورد اهتمام قرار گیرد.

سرپرست مدیریت نظارت بر خدمات مراکز گردشگری کیش تصریح کرد: اجرای طرح ثبت کد ملی مسافران، علاوه بر تضمین حقوق گردشگران در بهره‌ مندی از سرانه‌ی اختصاصی در هر شناور، زمینه‌ی ارتقای سطح ایمنی و امنیت سفرهای دریایی را فراهم می‌کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: از ابتدای مهرماه سال جاری، ثبت کد ملی و ارائه کارت ملی هنگام پذیرش مسافران در شناورهای تفریحی کیش الزامی خواهد بود و این اقدام گامی مهم در راستای ارتقای کیفیت خدمات و استانداردهای گردشگری دریایی در جزیره محسوب می‌شود