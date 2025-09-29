خبرگزاری کار ایران
برگزاری کلاس آموزشی والیبال ساحلی در کیش؛ آماده‌سازی برای رقابت‌های بین‌المللی

مربی تیم ملی والیبال ساحلی گفت: کلاس آموزشی با همکاری هیئت والیبال جزیره کیش به منظور آشنایی بازیکنان و مربیان جزیره کیش با مباحث فنی و تاکتیکی روز دنیا برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، مازیار هوشمند در حاشیه این دوره آموزشی هدف از برگزاری کلاس را ارتقای دانش فنی و توسعه والیبال ساحلی در جزیره عنوان کرد.

وی اظهار داشت: این دوره سه‌ساعته با محوریت آموزش تکنیک و تاکتیک‌های والیبال ساحلی برگزار شد و زمینه انتقال دانش روز به بازیکنان و مربیان جزیره را فراهم کرد.

مربی تیم ملی والیبال ساحلی افزود: جزیره کیش در مقایسه با سایر سواحل کشور از زیرساخت‌های مطلوبی برخوردار است و پیش‌تر نیز میزبان تورهای جهانی والیبال ساحلی بوده است. این ظرفیت‌ها درکنار به روز رسانی دانش مربیان و بازیکنان می‌تواند، جایگاه والیبال ساحلی کیش را در سطح ملی تقویت کند.

هوشمند تصریح کرد: با حضور سرپرست جدید هیئت والیبال کیش و همراهی اعضای این مجموعه، شرایط لازم برای حمایت از استعدادهای بومی و پرورش بازیکنان ملی‌پوش فراهم خواهد شد.

وی در پایان گفت: کیفیت ماسه ساحلی کیش و شباهت اقلیمی آن به کشور قطر، این جزیره را به یکی از مناسب‌ترین مقاصد اردوهای آماده‌سازی تیم ملی تبدیل کرده است.

 

