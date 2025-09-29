خبرگزاری کار ایران
تجلیل از آتش‌نشانان منطقه آزاد ارس در آستانه روز ملی ایمنی
معاون فنی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد ارس در آستانه روز ملی ایمنی و آتش‌نشانی با حضور در ایستگاه آتش‌نشانی شهید عبداللهی از زحمات و خدمات بی‌وقفه کارکنان این ایستگاه تقدیر کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از  اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، ابراهیم سلامی همزمان با فرارسیدن هفتم مهرماه روز ملی ایمنی و آتش‌نشانی با حضور در ایستگاه آتش‌نشانی شهید عبداللهی با کارکنان و فرماندهان این ایستگاه دیدار و گفت‌وگو کرد.

سلامی در این دیدار با تجلیل از خدمات شبانه‌روزی آتش‌نشانان منطقه آزاد ارس اظهار داشت: حرفه آتش‌نشانی از جایگاه ویژه‌ای در نظام جمهوری اسلامی ایران برخوردار است و فداکاری‌های کارکنان این عرصه در حوادث مختلف نمایانگر تعهد و ایثارگری آنان است.

معاون فنی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد ارس با اشاره به جنبه‌های معنوی این حرفه تأکید کرد: خدمات آتش‌نشانی در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری در زمینه خدمت‌رسانی به مردم و نجات جان هموطنان بسیار ارزشمند است.

وی در ادامه با اشاره به برنامه‌های آتی سازمان در حوزه ایمنی خاطرنشان کرد: سازمان منطقه آزاد ارس در نظر دارد با تجهیز و به‌روزرسانی ایستگاه‌های آتش‌نشانی و برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی گام‌های مؤثری در راستای ارتقای سطح ایمنی در منطقه برداشته شود.

سلامی همچنین بر توسعه زیرساخت‌های ایمنی در منطقه تأکید کرد و افزود: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، شاهد ارتقای قابل توجه شاخص‌های ایمنی در منطقه آزاد ارس خواهیم بود که این مهم در چارچوب سیاست‌های کلان سازمان در زمینه توسعه پایدار و ایمن محقق خواهد شد.

لازم به توضیح است بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۷۹ هفتم مهرماه به عنوان روز ملی آتش‌نشانی و ایمنی نامگذاری شده است.

 

