نشست شورای آموزش عالی منطقه آزاد ارس برگزار شد

نشست شورای آموزش عالی منطقه آزاد ارس برگزار شد
جلسه شورای آموزش عالی منطقه آزاد ارس با حضور روسای دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه و معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد ارس با تأکید بر تحول دانشگاه‌ها و حرکت به سمت نسل چهارم برگزار شد و تصمیمات کلیدی برای ارتقای کمی و کیفی مراکز علمی منطقه اتخاذ گردید.

به گزارش ایلنا به نقل از  اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس؛ در این نشست که با محوریت برنامه‌ریزی برای ارتقای دانشگاه‌ها، ارزیابی وضعیت موجود دانشگاه‌ها، پالایش رشته‌ها و تدوین نقشه راه ایجاد دانشگاه‌های نسل جدید با تمرکز بر حوزه هوش مصنوعی در سالن آموزش سایت اداری منطقه آزاد ارس برگزار شد، راهبردهای کلان آموزشی و پژوهشی منطقه مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست مصوبات راهبردی متعددی از جمله انتشار فصل‌نامه‌های علمی-پژوهشی در رشته‌های مختلف توسط دانشگاه‌های مستقر در منطقه و تمرکزگذاری پایان‌نامه‌ها و طرح‌های پژوهشی بر موضوع توسعه همه‌جانبه منطقه آزاد ارس به تصویب رسید. در بخش توسعه رویدادهای علمی نیز مقرر شد برگزاری همایش‌ها، استارت‌آپ‌ها و دوره‌های تخصصی در سطوح ملی و محلی در دستور کار دانشگاه‌های منطقه قرار گرفت.

از دیگر مصوبات این نشست احیای مجدد مؤسسه فناوری و نوآوری مشترک بین منطقه آزاد ارس و دانشگاه تهران مجددا و صدور احکام جدید صادر و نیز برگزاری منظم جلسات شورای آموزش عالی هر دو ماه یکبار جهت پیگیری مصوبات و برنامه‌ریزی برای ارتقای مستمر کیفیت آموزشی بود.

در ابتدای این جلسه معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد ارس با تأکید بر جایگاه راهبردی مراکز آموزش عالی اظهار داشت: دانشگاه‌های پویا و حوزه‌های علمیه فعال، سنگ بنای توسعه فرهنگی و اقتصادی در منطقه هستند و ما برای تحقق چشم‌انداز توسعه‌ای منطقه به ظرفیت‌های علمی و پژوهشی این مراکز نیازمندیم.

محمدمسعودی‌نیا  با اشاره به حضور هفت دانشگاه و حوزه علمیه در منطقه افزود: منطقه آزاد ارس از تمامی ظرفیت‌های خود برای حمایت از مراکز علمی بهره خواهد برد. حضور دانشگاه‌های بزرگی مانند پردیس‌های دانشگاه تهران و دانشگاه تبریز فرصت استثنایی برای پیشرفت علمی منطقه محسوب می‌شود.

مسعودی نیا تحول در آموزش عالی را ضرورتی انکارناپذیر خواند و تأکید کرد: ماموریت ما هدایت دانشگاه‌های منطقه به سمت الگوی دانشگاه نسل چهارم است تا دانشگاه‌ها علاوه بر آموزش و پژوهش، نقش محوری در توسعه اقتصادی و حل چالش‌های منطقه ایفاء کنند.

در ادامه این نشست روسای هفت دانشگاه و مراکز علمی و حوزه های علمیه فعال در منطقه آزاد ارس به تشریح برنامه‌های خود برای سال تحصیلی جدید پرداختند.

 

