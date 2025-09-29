نشست شورای آموزش عالی منطقه آزاد ارس برگزار شد

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس؛ در این نشست که با محوریت برنامه‌ریزی برای ارتقای دانشگاه‌ها، ارزیابی وضعیت موجود دانشگاه‌ها، پالایش رشته‌ها و تدوین نقشه راه ایجاد دانشگاه‌های نسل جدید با تمرکز بر حوزه هوش مصنوعی در سالن آموزش سایت اداری منطقه آزاد ارس برگزار شد، راهبردهای کلان آموزشی و پژوهشی منطقه مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست مصوبات راهبردی متعددی از جمله انتشار فصل‌نامه‌های علمی-پژوهشی در رشته‌های مختلف توسط دانشگاه‌های مستقر در منطقه و تمرکزگذاری پایان‌نامه‌ها و طرح‌های پژوهشی بر موضوع توسعه همه‌جانبه منطقه آزاد ارس به تصویب رسید. در بخش توسعه رویدادهای علمی نیز مقرر شد برگزاری همایش‌ها، استارت‌آپ‌ها و دوره‌های تخصصی در سطوح ملی و محلی در دستور کار دانشگاه‌های منطقه قرار گرفت.

از دیگر مصوبات این نشست احیای مجدد مؤسسه فناوری و نوآوری مشترک بین منطقه آزاد ارس و دانشگاه تهران مجددا و صدور احکام جدید صادر و نیز برگزاری منظم جلسات شورای آموزش عالی هر دو ماه یکبار جهت پیگیری مصوبات و برنامه‌ریزی برای ارتقای مستمر کیفیت آموزشی بود.

در ابتدای این جلسه معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد ارس با تأکید بر جایگاه راهبردی مراکز آموزش عالی اظهار داشت: دانشگاه‌های پویا و حوزه‌های علمیه فعال، سنگ بنای توسعه فرهنگی و اقتصادی در منطقه هستند و ما برای تحقق چشم‌انداز توسعه‌ای منطقه به ظرفیت‌های علمی و پژوهشی این مراکز نیازمندیم.

محمدمسعودی‌نیا با اشاره به حضور هفت دانشگاه و حوزه علمیه در منطقه افزود: منطقه آزاد ارس از تمامی ظرفیت‌های خود برای حمایت از مراکز علمی بهره خواهد برد. حضور دانشگاه‌های بزرگی مانند پردیس‌های دانشگاه تهران و دانشگاه تبریز فرصت استثنایی برای پیشرفت علمی منطقه محسوب می‌شود.

مسعودی نیا تحول در آموزش عالی را ضرورتی انکارناپذیر خواند و تأکید کرد: ماموریت ما هدایت دانشگاه‌های منطقه به سمت الگوی دانشگاه نسل چهارم است تا دانشگاه‌ها علاوه بر آموزش و پژوهش، نقش محوری در توسعه اقتصادی و حل چالش‌های منطقه ایفاء کنند.

در ادامه این نشست روسای هفت دانشگاه و مراکز علمی و حوزه های علمیه فعال در منطقه آزاد ارس به تشریح برنامه‌های خود برای سال تحصیلی جدید پرداختند.

