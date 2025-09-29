کیش می تواند الگوی ملی آموزش ‌شود ؛ تدوین سند جامع آموزش در دستور کار

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، محمد کبیری در نخستین جلسه شورای آموزش و پرورش کیش گفت: کشورها معمولاً بین چهار تا هفت درصد تولید ناخالص داخلی خود را به آموزش اختصاص می‌دهند که این عدد در ایران حدود سه تا چهار درصد است. در کیش اگرچه وضعیت زیرساخت‌ها نسبت به استان بهتر است، اما با سطح مطلوب فاصله داریم و باید با برنامه‌ریزی، آموزش این جزیره فراتر از میانگین کشوری و در تراز جهانی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه شش محور اساسی برای ارتقای آموزش مد نظر دارد، نخستین محور را «افزایش کیفیت آموزش از طریق بهبود زیرساخت‌ها» دانست و افزود: مدل اقتصادی مبتنی بر مشارکت سرمایه‌گذاران می‌تواند به تحقق این هدف کمک کند و باید با همکاری معاونت اقتصادی و عمرانی پیگیری شود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش تصریح کرد: از این پس زمین‌های مسکونی تنها در صورتی واگذار می‌شوند که ارزش افزوده‌ای برای حوزه عمومی کیش ایجاد کنند بخشی از این ارزش افزوده باید صرف آموزش و سلامت شود.

کبیری ادامه داد: برای پیشبرد امور باید فهرست دقیقی از نیازهای زیرساختی، منابع انسانی و وضعیت معیشتی معلمان تهیه شود تا در جلسات با سرمایه‌گذاران مطرح شود. همچنین مسئولیت‌های اجتماعی حوزه آموزش و سلامت باید شفاف‌سازی و به سرمایه‌گذاران اعلام شود.

وی دومین محور را «تدوین سند جامع آموزش کیش» عنوان کرد و گفت: این سند باید با کمک مشاور و ناظر متخصص تهیه شود. مطالعات تطبیقی براساس مدل های کشورهای توسعه یافته در این زمینه بررسی خواهد شد. هدف این است که آموزش کیش از میانگین کشوری فراتر رود و به سطح جهانی برسد. منابع مالی مورد نیاز نیز باید از سوی سازمان، وزارت آموزش و پرورش، نوسازی مدارس و خیرین تأمین شود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به اقدامات کوتاه‌مدت افزود: در گام نخست باید کیفیت زیرساخت‌ها و منابع انسانی بهبود یابد. همچنین لازم است تا پایان هفته عدد مشخصی برای ترمیم معیشت فرهنگیان تعیین شود. علاوه بر آن، طرحی سه‌مرحله‌ای شامل ترمیم حقوق، حمایت از مسکن و طراحی نظام تشویقی برای معلمان اجرا می‌شود.

وی درباره نظام تشویقی توضیح داد: این نظام بر پایه شاخص‌های داخلی و جهانی (KPI) طراحی خواهد شد؛ برای مثال در صورت افزایش معدل مدارس، پاداش به معلمان تعلق می‌گیرد.

کبیری همچنین از تهیه نامه‌ای به وزیر آموزش و پرورش برای تعیین تکلیف ساختار آموزش و پرورش کیش خبر داد و گفت: جلسه‌ای با حضور سرمایه‌گذاران، معاونان اقتصادی و عمرانی و سایر مسئولان برگزار می‌شود تا فهرستی از مسئولیت‌های اجتماعی در حوزه سلامت و آموزش به آنان ارائه شود.

وی مصوبات این جلسه را در پنج محور برشمرد:

۱. تدوین سند جامع آموزش کیش

۲. افزایش کیفیت آموزش از طریق بهبود زیرساخت‌ها و منابع انسانی

۳. اجرای برنامه‌های معیشتی و تشویقی برای فرهنگیان

۴. ارسال نامه به وزیر آموزش و پرورش برای تعیین ساختار

۵. برگزاری جلسه با سرمایه‌گذاران جهت اجرای مسئولیت‌های اجتماعی

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در پایان به موضوع نوسازی مدارس اشاره کرد و گفت: برای نخستین بار پس از ۲۰ سال، نوسازی مدارس کیش به رسمیت شناخته شد. فاز نخست این پروژه با بودجه‌ای حدود۱۰ میلیارد تومان آغاز شده و فاز دوم نیز در دست اجراست. وی با تقدیر از پیگیری‌های سرپرست معاونت فرهنگی واجتماعی سازمان ابراز امیدواری کرد این روند ادامه‌دار باشد.