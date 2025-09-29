خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تشکیل کمیته تخصصی بهسازی محیط برای مقابله با پشه آئدس در جزیره کیش

تشکیل کمیته تخصصی بهسازی محیط برای مقابله با پشه آئدس در جزیره کیش
کد خبر : 1693191
لینک کوتاه کپی شد.

دهمین کمیته تخصصی مبارزه با پشه مهاجم آئدس با هدف بررسی و ارزیابی اقدامات صورت‌گرفته در جزیره برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی واموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، در این نشست که با حضور نمایندگان معاونت فرهنگی و اجتماعی و دبیرخانه شورای سلامت ، مرکز بهداشت، اداره بنادر و دریانوردی، اداره کل فرودگاه، شرکت عمران، آب و خدمات شهری ، روابط عمومی سازمان منطقه آزاد و بیمارستان برگزار شد عملکرد ارگان‌های مختلف در کنترل و پیشگیری از گسترش این پشه ناقل بیماری مورد بررسی قرار گرفت.

سرپرست مرکز بهداشت کیش دراین نشست با تاکید بر اهمیت همکاری و هماهنگی تمامی نهادها برای مقابله مؤثر با پشه آئدس  گفت: سند ملی پدافند غیرعامل در خصوص مقابله با آئدس وظایف هر ارگان را به طور شفاف مشخص کرده و باید تمامی دستگاه‌ها با مطالعه دقیق این سند نسبت به اجرای کامل وظایف خود اقدام نمایند.

 دکتر رضانیا همچنین از اعضا خواست تا گزارش عملکرد خود را به صورت منظم برای دبیرخانه شورای سلامت ارسال کنند.

در ادامه این جلسه، آخرین وضعیت پشه آئدس در جزیره مورد ارزیابی قرار گرفت و بر لزوم اتخاذ راهکارهای جدی‌ برای کنترل آن تاکید شد.

گفتنی است خروج لاستیک‌های فرسوده از جزیره، تشدید آموزش‌های عمومی و کنترل مبادی ورودی بندرگاه و فرودگاه از مهم‌ترین مصوبات این کمیته بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی