تشکیل کمیته تخصصی بهسازی محیط برای مقابله با پشه آئدس در جزیره کیش

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی واموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، در این نشست که با حضور نمایندگان معاونت فرهنگی و اجتماعی و دبیرخانه شورای سلامت ، مرکز بهداشت، اداره بنادر و دریانوردی، اداره کل فرودگاه، شرکت عمران، آب و خدمات شهری ، روابط عمومی سازمان منطقه آزاد و بیمارستان برگزار شد عملکرد ارگان‌های مختلف در کنترل و پیشگیری از گسترش این پشه ناقل بیماری مورد بررسی قرار گرفت.

سرپرست مرکز بهداشت کیش دراین نشست با تاکید بر اهمیت همکاری و هماهنگی تمامی نهادها برای مقابله مؤثر با پشه آئدس گفت: سند ملی پدافند غیرعامل در خصوص مقابله با آئدس وظایف هر ارگان را به طور شفاف مشخص کرده و باید تمامی دستگاه‌ها با مطالعه دقیق این سند نسبت به اجرای کامل وظایف خود اقدام نمایند.

دکتر رضانیا همچنین از اعضا خواست تا گزارش عملکرد خود را به صورت منظم برای دبیرخانه شورای سلامت ارسال کنند.

در ادامه این جلسه، آخرین وضعیت پشه آئدس در جزیره مورد ارزیابی قرار گرفت و بر لزوم اتخاذ راهکارهای جدی‌ برای کنترل آن تاکید شد.

گفتنی است خروج لاستیک‌های فرسوده از جزیره، تشدید آموزش‌های عمومی و کنترل مبادی ورودی بندرگاه و فرودگاه از مهم‌ترین مصوبات این کمیته بود.