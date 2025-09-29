خبرگزاری کار ایران
پیام مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش به مناسبت روز ملی آتش نشانی و ایمنی
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های منطقه آزاد کیش هفتم مهرماه روز ملی آتش نشانی و ایمنی قدردانی از تلاش‌های ارزشمندشان تبریک عرض نمود.

به گزارش ایلنا؛ هفتم مهرماه روز ملی آتش نشانی و ایمنی، یادآور فداکاری و از خودگذشتگی ایثارگرانی است که به بهای زندگی بخشیدن، زندگی خود را به آب و آتش می‌کشند؛ افرادی که حضرت رسول (ص) اجر و ثواب از خودگذشتگی‌هایشان را این‌گونه برمی‌شمرد؛
مَن رَدَّ عَن قَومٍ مِنَ المُسلِمینَ عادِیَةَ ماءٍ أونارٍ وَجَبَت لَهُ الجَنَّةُ کسى که دسته اى از مسلمانان را از خطر سیل یا آتش سوزى نجات دهد ، بهشت بر او واجب مى شود .[الکافى ، ج ۵ ، ص ۵۵]
در مجموعه بنادر و فرودگاه‌های منطقه آزاد کیش، تداوم خدمات ایمن و پایدار، مستلزم درک کامل مفهوم ایمنی و نهادینه کردن آن در تمامی فرایندها و فعالیت‌هاست و نقش حیاتی مدیران ایمنی و کارشناسان آتش‌نشانی، نه تنها در مقابله با بحران‌ها و حوادث احتمالی بلکه در ایجاد اطمینان خاطر برای کارکنان، مسافران، کیشوندان و سرمایه‌گذاران، جایگاهی بی‌بدیل دارد.

حضور این عزیزان، نمادی از مسئولیت‌پذیری و ایثار است که شایسته تقدیر و احترام عمیق است.این روز ارزشمند را به همه آتش‌نشانان و مدیران و کارشناسان ایمنی تبریک عرض نموده و ضمن قدردانی از تلاش‌های ارزشمندشان، توفیق روزافزون در خدمت به مردم شریف و اعتلای نام جزیره کیش را از خداوند متعال مسئلت دارم.

 

انتهای پیام/
