کسب رتبه اول پروژه مهر در استان خوزستان توسط آموزش و پرورش منطقه آزاد اروند
آموزش و پرورش منطقه آزاد اروند در ارزیابی پروژه مهر استان خوزستان موفق به کسب رتبه اول شد. در پی این موفقیت، شورای مدیران و معاونان آموزش و پرورش آبادان و خرمشهر با هدف بررسی آخرین وضعیت آموزشی و پرورشی و اولویت‌بندی برنامه‌های سال تحصیلی جدید در منطقه آزاد اروند تشکیل جلسه دادند.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، در این نشست، برنامه‌ها و پروژه‌های مختلف حوزه آموزش و پرورش در دو بخش نرم‌افزاری و سخت‌افزاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر اساس بودجه مصوب سال جاری، اولویت‌بندی آن‌ها انجام شد.

در ادامه جلسه، عملکرد آموزشی مناطق آبادان و خرمشهر در ارزیابی میانگین نمرات امتحانات نهایی و آمار قبولی کنکور بررسی شد. همچنین، نیازها و اولویت‌های مقاطع مختلف تحصیلی در حوزه‌های پرورشی و پشتیبانی مورد توجه قرار گرفت.

آموزش و پرورش منطقه آزاد اروند در میان ۴۰ منطقه آموزشی استان خوزستان موفق به کسب رتبه نخست پروژه مهر شد. به همین مناسبت، از مدیران، معاونان و کارشناسان مسئول در این حوزه توسط سازمان منطقه آزاد اروند تقدیر به عمل آمد.

این جلسه همچنین به بررسی اعزام دانش‌آموزان به جشنواره‌ها و المپیادهای علمی و همچنین تقویت دوره‌های ضمن خدمت فرهنگیان برای ارتقای توانمندی‌های آموزشی و پرورشی اختصاص داشت. در نهایت، مقرر گردید برنامه‌ای جامع برای آمادگی دانش‌آموزان در کنکور سراسری تدوین و اجرایی شود.

 

