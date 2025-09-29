قطار ۵ ستاره اهواز-خرمشهر به مشهد افتتاح شد
آیین بهرهبرداری از قطار پنج ستاره مسیر اهواز و خرمشهر به مشهد مقدس با حضور استاندار خوزستان و جمعی از مسئولان برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد اروند، سید محمدرضا موالیزاده، استاندار خوزستان، در آئین بهرهبرداری از قطار پنج ستاره اهواز و خرمشهر به مشهد گفت: راهآهن برای ما حس نوستالژیکی ایجاد میکند و خط آهن یکی از محورهای اساسی توسعه در هر کشوری است.
وی افزود: امروز در جهان مسابقهای برای توسعه راهآهن با سرعت بالا و کمترین لرزش شکل گرفته است.
استاندار خوزستان با اشاره به نمونههای جهانی گفت: در ژاپن، آلمان و به ویژه چین، قطارهایی با سرعت ۳۵۰ کیلومتر بر ساعت حرکت میکنند که با کیفیت و خدمات رفاهی بالا، رقابتی جدی با دیگر وسایل حملونقل ایجاد کردهاند.
موالیزاده با بیان اینکه اقدامات خوبی در حوزه راهآهن کشور صورت گرفته، تأکید کرد: اولین درخواست ما دوخطه شدن مسیر خرمشهر تا تهران است که باید برای آن تلاش کنیم، اگرچه هزینههای احداث خطوط آهن نسبت به گذشته بسیار افزایش یافته است.
وی افزود: دومین ضرورت، استفاده از قطارهایی با سرعت مطمئن و بالا و دارای رفاه کامل است تا امکان جابهجایی سریع و باکیفیت برای مسافران فراهم شود.
استاندار خوزستان با تقدیر از عملکرد راهآهن در ایام اربعین حسینی و همچنین دوران جنگ تحمیلی دوازده روزه گفت: در ایام تجاوز ددمنشانه رژیم صهیونسیتی و همچنین دوران اربعین حسینی، راهآهن با افزایش رامهای قطار و تخلیه انبارها، سهم قابلتوجهی در پشتیبانی داشت و این کار به خوبی انجام شد.
موالیزاده اظهار داشت: امروز آرزوی دیرینه مردم خوزستان برای داشتن قطاری مناسب محقق میشود. مردم این استان همیشه گلهمند بودند که قطارهای فرسوده یا از رده خارج شده در مسیر اهواز-خرمشهر-تهران تردد میکند که خوشبختانه با این اقدام شاهد بهبود شرایط هستیم.
وی با تأکید بر جایگاه ویژه استان خوزستان گفت: همه کشور مدیون خوزستان است و این مردم شایسته بهترین خدمات هستند. همانطور که امام راحل فرمودند، خوزستان دین خود را نه تنها به کشور و نظام، بلکه به اسلام ادا کرد.
استاندار خوزستان در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم در چارچوب توسعه متوازن و پایدار، ظرفیتهای ریلی استان هرچه پرشتابتر و باکیفیتتر تقویت شود، چرا که قطار مطمئنترین وسیله برای سفر است و باید این امکان برای مردم عزیز فراهم شود.