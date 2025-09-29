درخشش هنرمندان منطقه آزاد اروند در جشنواره تئاتر خیابانی لاهیجان

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، آیین اختتامیه این جشنواره روز شنبه ۵ مهرماه با حضور رضا مردانی مدیرکل هنرهای نمایشی، محمد کرم‌الهی مدیرکل امور هنری بنیاد شهید و امور ایثارگران، سعید اسدی مدیرعامل انجمن هنرهای نمایشی ایران و جمعی از هنرمندان برجسته کشور از جمله حسین مسافرآستانه و جواد رمضانی در سالن علامه لاهیجی دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان برگزار شد.

در این رویداد هنری، آمنه پورحسینی برای بازی در نمایش «بمانم یا بروم» عنوان برتر بازیگری زن را به‌دست آورد و بهنام کاوه برای نقش‌آفرینی در نمایش «خاک با طعم استخوان» به مقام نخست بازیگری مرد رسید.

این دستاوردها تأکیدی است بر حضور فعال و موفق هنرمندان منطقه آزاد اروند در جشنواره‌های معتبر کشوری که توانسته‌اند با آثار خود توجه داوران و مخاطبان را جلب کنند.

انتهای پیام/