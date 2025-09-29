اجرای طرح «از ایده تا کسب و کار» در منطقه آزاد اروند

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد اروند، این رویداد با هدف استعدادیابی، اشتغال‌زایی و مهارت‌افزایی طراحی شده و افق‌های تازه‌ای را پیش روی جوانان، زنان و فعالان مشاغل خانگی منطقه می‌گشاید.

گفتنی است، در مراسم افتتاح که با حضور معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند و جمعی از مسئولان نهادهای اجتماعی برگزار شد، بر اهمیت توسعه کارآفرینی و حمایت از ایده‌های نوآورانه تأکید شد.

این طرح از سه محور اصلی ارتقای کسب‌وکارهای فعال، توانمندسازی فعالان مشاغل خانگی و حمایت از صاحبان ایده‌های خلاق، تشکیل شده است.

برگزاری کارگاه‌های آموزشی در زمینه مهارت‌های کارآفرینانه، بازاریابی، تأمین مالی و مدیریت کسب‌وکار، بخشی از برنامه حمایتی این رویداد است و در پایان نیز ایده‌های برگزیده از تسهیلات مالی برای عملیاتی شدن بهره‌مند می‌شوند.

هدف‌گذاری طرح، توانمندسازی و اشتغال‌زایی برای ۴۰۰ نفر در آبادان و خرمشهر است؛ اقدامی که می‌تواند نقش مهمی در ارتقای سطح معیشت مردم و پایداری اقتصادی منطقه ایفا کند.

در بخش دیگری از این آیین، یاد و خاطره فرمانده شهید محمد جهان‌آرا و همرزمانش گرامی داشته شد و فضای مراسم با روایت خاطرات مقاومت خرمشهر رنگ و بوی معنوی گرفت.

این رویداد به همت سازمان منطقه آزاد اروند و با همکاری مؤسسه بهار، شرکت اکسین مانا و اتاق بازرگانی خرمشهر برگزار شد.

