اجرای طرح «از ایده تا کسب و کار» در منطقه آزاد اروند
همزمان با سالروز شکست حصر آبادان و گرامیداشت یاد و خاطره شهید محمد جهانآرا، معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند رویداد مهم «از ایده تا کسب و کار» در خرمشهر را رونمایی کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد اروند، این رویداد با هدف استعدادیابی، اشتغالزایی و مهارتافزایی طراحی شده و افقهای تازهای را پیش روی جوانان، زنان و فعالان مشاغل خانگی منطقه میگشاید.
گفتنی است، در مراسم افتتاح که با حضور معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند و جمعی از مسئولان نهادهای اجتماعی برگزار شد، بر اهمیت توسعه کارآفرینی و حمایت از ایدههای نوآورانه تأکید شد.
این طرح از سه محور اصلی ارتقای کسبوکارهای فعال، توانمندسازی فعالان مشاغل خانگی و حمایت از صاحبان ایدههای خلاق، تشکیل شده است.
برگزاری کارگاههای آموزشی در زمینه مهارتهای کارآفرینانه، بازاریابی، تأمین مالی و مدیریت کسبوکار، بخشی از برنامه حمایتی این رویداد است و در پایان نیز ایدههای برگزیده از تسهیلات مالی برای عملیاتی شدن بهرهمند میشوند.
هدفگذاری طرح، توانمندسازی و اشتغالزایی برای ۴۰۰ نفر در آبادان و خرمشهر است؛ اقدامی که میتواند نقش مهمی در ارتقای سطح معیشت مردم و پایداری اقتصادی منطقه ایفا کند.
در بخش دیگری از این آیین، یاد و خاطره فرمانده شهید محمد جهانآرا و همرزمانش گرامی داشته شد و فضای مراسم با روایت خاطرات مقاومت خرمشهر رنگ و بوی معنوی گرفت.
این رویداد به همت سازمان منطقه آزاد اروند و با همکاری مؤسسه بهار، شرکت اکسین مانا و اتاق بازرگانی خرمشهر برگزار شد.