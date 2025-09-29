برگزاری نخستین نمایشگاه هنرهای تجسمی پس از هشت سال در نگارخانه شهریار خرمشهر
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند از برگزاری نخستین نمایشگاه هنرهای تجسمی پس از هشت سال در «نگارخانه شهریار» شهرستان خرمشهر، خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد اروند، جبار سالم پور اظهار داشت: در این رویداد فرهنگی نزدیک به ۳۵۰ اثر هنری در رشتههای نقاشی، آکرولیک، تصویرسازی دیجیتال، سیاهقلم با موضوع چهره شهدا، نقاشیخط، نقاشی روی چوب، سفال و پارچه به نمایش گذاشته شد که توسط ۷۵ هنرمند بومی منطقه خلق شده است.
سالمپور با اشاره به برنامههای جنبی این نمایشگاه افزود: همزمان با برپایی نمایشگاه، ورکشاپها و کارگاههای آموزشی متنوع توسط اساتید برجسته شهر برای هنرجویان برگزار شد و در پایان، از ۵۰ هنرمند فعال تقدیر و همچنین به پاس سالها تلاش در عرصه هنرهای تجسمی از پنج استاد پیشکسوت ارج نهاده شد.
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند خاطرنشان کرد: این نمایشگاه به مدت چهار روز ادامه دارد و هر روز یکی از رشتههای هنری در قالب کارگاه آموزشی ویژه علاقهمندان و هنرجویان برگزار میشود.
وی در پایان بر نقش همکاریهای نهادی تأکید کرد و گفت: نمایشگاه با مشارکت معاونت فرهنگی سازمان منطقه آزاد اروند، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، امور ایثارگران و صداوسیما برپا شده است.