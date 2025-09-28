خبرگزاری کار ایران
با هدف ارتقای خدمات سازمان در محدوده روستاهای ساحلی

حضور هیئت مدیران ارشد سازمان منطقه آزاد انزلی در بخش خشکبیجار

حضور هیئت مدیران ارشد سازمان منطقه آزاد انزلی در بخش خشکبیجار
هیئتی متشکل از اعضای هیئت‌مدیره سازمان، مجید فاتحی و مهدی گلدوست، به همراه مهدی قربانی معاون عمرانی و زیربنایی، با حضور در بخش خشکبیجار با مدیران این بخش شامل امام جمعه، بخشدار و شهردار نشست جداگانه برگزار کردند. این برنامه در راستای توسعه تعاملات بین سازمان منطقه آزاد انزلی و مدیران محلی با هدف ارتقای خدمات سازمان در محدوده روستاهای ساحلی منطقه برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از   مدیریت روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد انزلی،  در این دیدار، اعضای هیئت‌مدیره و معاون سازمان بر لزوم تقویت هم‌افزایی میان سازمان و مدیریت محلی تأکید و تصریح کردند که سازمان منطقه آزاد انزلی با تکیه بر ظرفیت‌های قانونی و اجرایی خود، توسعه پایدار روستاها را یکی از محورهای اصلی سیاست‌های حمایتی و اجرایی می‌داند و در این مسیر با بهره‌گیری از مشارکت مردمی و همکاری مسئولان محلی، گام‌های مؤثری برداشته خواهد شد.

مدیران بخش خشکبیجار نیز در سخنان خود به بیان مسائل و نیازهای روستاهای ساحلی پرداخته و پیشنهادهایی در زمینه بهبود خدمات زیربنایی، ارتقای سطح رفاه اجتماعی، ساماندهی امکانات عمومی و توسعه فعالیت‌های اقتصادی محلی مطرح کردند.

از دیگر محورهای این نشست ها، بررسی راهکارهای عملی برای افزایش سرعت اجرای پروژه‌های عمرانی و خدماتی در روستاهای ساحلی بود که مقرر گردید با تشکیل کارگروه‌های مشترک و برنامه‌ریزی دقیق، این پروژه‌ها با مشارکت بیشتر مردم و هم‌پوشانی ظرفیت‌های موجود محقق شود.

در پایان این برنامه، هیئت اعزامی سازمان منطقه آزاد انزلی با حضور در ایستگاه آتش‌نشانی خشکبیجار، از تلاش‌ها و فداکاری‌های آتش‌نشانان این بخش که در مهار آتش‌سوزی مجتمع ونوس نقش‌آفرینی کردند، تقدیر به عمل آورد.

 

