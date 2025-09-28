آموزش عملی مرمت اشیای سفالی در هفته گردشگری
کارگاه «مرمت سفال؛ دریچهای به سوی میراث فرهنگی و گردشگری» در هنرستان امام علی برگزار شد
همزمان با هفته گردشگری، کارگاه آموزشی تخصصی «مرمت و حفاظت از اشیای سفالی» روز یکشنبه ششم مهرماه ۱۴۰۴، در هنرستان دخترانه امام علی (ع) روستای خشک اسطلخ برگزار شد.
در جریان این برنامه، دکتر میثم نواییان، باستانشناس و نویسنده کتاب «گالشها»، به تدریس مباحثی همچون تاریخچه سفال به عنوان یکی از کهنترین صنایع دستی، جایگاه آن در هویت تاریخی و فرهنگی ایران، و نقش آن در جلب گردشگران پرداخت. وی همچنین شیوههای مرمت عملی اشیای سفالی از جمله پاکسازی، اتصال قطعات شکسته و پایدارسازی را به صورت گامبهگام آموزش داد.
دانشآموزان به صورت عملی با مراحل بازسازی قطعات شکسته سفال آشنا شده و ضمن لمس این میراث ارزشمند، اهمیت حفاظت و نگهداری از آن را به عنوان بخشی از سرمایه فرهنگی و گردشگری کشور تجربه کردند.
برگزاری اینگونه کارگاهها در آستانه هفته گردشگری، نه تنها موجب آشنایی نسل جوان با مفاهیم مرتبط با حفاظت از آثار تاریخی میشود، بلکه میتواند زمینهساز توسعه فعالیتهای گردشگری در مناطق روستایی باشد. معرفی جلوههای فرهنگی و محلی و پیوند آن با آموزشهای تخصصی، مسیری نوین برای ایجاد اشتغال پایدار در حوزه گردشگری و صنایعدستی خواهد گشود.
این کارگاه آموزشی نمونهای ارزشمند از تلفیق دانش و تجربه در راستای ترویج فرهنگ پاسداری از میراث فرهنگی و تقویت جایگاه گردشگری منطقه آزاد انزلی به عنوان یکی از قطبهای نوظهور گردشگری کشور ارزیابی میشود.