به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، علی حسنلو اظهار داشت: سفر به تاجیکستان در ادامه پرواز نمادینی بود که پیش از نوروز ۱۴۰۴ با هدف معرفی کیش و برگزاری کارناوال تبلیغاتی در شهر دوشنبه انجام شد.

وی افزود: پس از آن مذاکرات مستمری با مسئولان تاجیکستانی انجام شد تا «شب‌های کیش» در این کشور برگزار شود، اما به دلیل شرایط کشور و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بخشی از برنامه‌ها به تعویق افتاد.

معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش ادامه داد: برنامه‌ریزی اصلی برای حضور در های سیزن و جشنواره تابستانی بود و در همین چارچوب جزیره کیش در نمایشگاه گردشگری تاجیکستان که به‌تازگی شکل گرفته نیز شرکت کرد.

به گفته او، هدف از این حضور استفاده از ظرفیت بازار گردشگری تاجیکستان بود که سالانه بیش از ۸۰۰ هزار نفر گردشگر به خارج اعزام می‌کند و بیشتر به کشورهای همسایه از جمله امارات و ترکیه سفر می‌کنند.

معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش تصریح کرد: با توجه به این ظرفیت، ضمن حضور منسجم به همراه فعالان گردشگری بخش خصوصی در نمایشگاه، نسبت به برگزاری برنامه‌های فرهنگی در خیابان‌ها و پارک‌های پررفت‌وآمد دوشنبه اقدام شد. همزمان در تعامل تجاری مستقیم (نشست‌های B2B) بین فعالان بخش خصوصی ایران و تاجیکستان برگزار و مذاکراتی با مسئولان گردشگری، فرودگاه و هواپیمایی تاجیکستان انجام شد.

وی خاطرنشان کرد: در این مذاکرات، مقدمات راه‌اندازی پرواز مستقیم کیش–دوشنبه بررسی شد و چند ایرلاین تاجیکستانی برای برقراری این پرواز اعلام آمادگی کردند.

حسنلو افزود: درخواست مجوز پروازهای برنامه‌ریزی‌شده و پایدار در حال طی مراحل اداری در تاجیکستان است و در صورت نهایی شدن، در سال ۱۴۰۴ پرواز مستقیم برقرار خواهد شد تا هم گردشگران ایرانی و هم تاجیک از آن استفاده کنند.

وی اضافه کرد: در کنار مذاکرات گردشگری، موضوعاتی همچون تبادل نیروی کار، تبادل دانشجو و آموزش نیروی کار حرفه‌ای نیز مطرح شد. به گفته او، تاجیک‌ها به دلیل تسلط به زبان فارسی و همچنین آشنایی با زبان های روسی و انگلیسی ظرفیت بالایی برای همکاری دارند و این امکان وجود دارد که با استفاده از توان متخصصان ایرانی به ارتقای صنعت گردشگری خود کمک کنند.

معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش درپایان ابراز امیدواری کرد: در ماه آبان نتایج این حضور اجرایی شده و علاوه بر آغاز پرواز مستقیم، شاهد ورود تورهای گردشگران تاجیک به جزیره کیش باشیم.