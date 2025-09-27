سومین پیروزی پیاپی تیم پدیده گلشن منطقه آزاد انزلی در لیگ دسته یک فوتبال ساحلی کشور

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، تیم فوتبال ساحلی پدیده گلشن منطقه آزاد انزلی در ادامه رقابت‌های لیگ دسته یک کشور، موفق شد برای سومین دیدار پیاپی طعم شیرین پیروزی را بچشد. این بار بازیکنان پدیده در دیداری پرهیجان و نفس‌گیر، با نتیجه ۳ بر ۲ تیم سخت‌کوش چلیچه شهرکرد را شکست دادند تا بار دیگر جایگاه خود را به‌عنوان یکی از مدعیان جدی این رقابت‌ها تثبیت کنند.

بازیکنان پدیده که با انسجام تیمی و روحیه جنگندگی مثال‌زدنی خود وارد میدان شدند، توانستند در شرایطی حساس از نوار طلایی پیروزی‌های پیاپی‌شان دفاع کنند. این سومین برد متوالی تیم منطقه آزاد انزلی بود که نه‌تنها روحیه تیم را بالا برد بلکه امیدها برای ادامه مسیر موفقیت در نیم‌فصل نخست را دوچندان ساخت.

با این پیروزی شیرین، تیم پدیده گلشن منطقه آزاد انزلی در کنار دو تیم دیگر بالای جدول رده‌بندی قرار گرفت و هیجان رقابت در صدر جدول را به اوج رساند؛ رقابتی که به گفته کارشناسان، در ادامه فصل جذاب‌تر و داغ‌تر دنبال خواهد شد.

اکنون شاگردان پدیده خود را برای آخرین دیدار نیم‌فصل آماده می‌کنند؛ دیداری که روز ۹ مهرماه در شهر مشهد برابر تیم مسینا برگزار خواهد شد. این مسابقه سرنوشت‌ساز می‌تواند تعیین‌کننده جایگاه نهایی تیم‌ها در نیم‌فصل نخست باشد و تیم پدیده با انگیزه‌ای مضاعف، عزم خود را برای ادامه مسیر قهرمانی جزم کرده است.

موفقیت‌های پی‌درپی تیم پدیده گلشن منطقه آزاد انزلی بار دیگر جایگاه این تیم را به‌عنوان یکی از نمایندگان شایسته و پرقدرت منطقه آزاد انزلی در سطح ملی به نمایش گذاشت و شور و شوق هواداران و علاقه‌مندان به فوتبال ساحلی را دوچندان کرد.

انتهای پیام/