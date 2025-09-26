خبرگزاری کار ایران
هم‌افزایی گمرک و بنادر کیش در مسیر توسعه جزیره کیش

نشست مشترک عزت‌الله محمدی، مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش، با رضا رئیسی‌کیا، سرپرست اداره کل گمرک جمهوری اسلامی ایران مستقر در جزیره، زمینه‌ای برای بررسی راهکارهای تقویت تعاملات و هم‌افزایی میان دو مجموعه فراهم کرد؛ موضوعی که می‌تواند نقشی تعیین‌کننده در توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل هوایی و دریایی و رونق اقتصادی و گردشگری کیش ایفاء کند.

به گزارش روابط عمومی  ایلنا به نقل از شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های منطقه آزاد کیش، در این دیدار که در روز پنج‌شنبه سوم مهر ۱۴۰۴ برگزار شد، طرفین با تأکید بر اهمیت همگرایی سازمانی، راهکارهای پیشبرد مأموریت‌ها و تحقق سیاست‌ها و چشم‌اندازهای ترسیم‌شده در حوزه حمل‌ونقل و تجارت را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

رئیسی‌کیا در این نشست با اشاره به جایگاه اهداف نظام در بالاترین نقطه هرم اظهار کرد: خدمت به مردم هدف مشترک تمامی خدمتگزاران است و تعامل متقابل باید به‌عنوان معیار اصلی فعالیت‌ها مدنظر قرار گیرد.

وی با تأکید بر نقش راهبردی گمرک در مناطق مرزی و آزاد، ماده ۱۲ قانون امور گمرکی را یکی از ظرفیت‌های مغفول دانست که توجه به آن می‌تواند مسیر تسهیل تجارت و حمایت از فعالان اقتصادی را هموارتر کند.

در ادامه، محمدی ضمن تبریک انتصاب رئیسی‌کیا، گزارشی از عملکرد و ظرفیت‌های بنادر و فرودگاه‌های کیش ارائه داد و با بیان اینکه حمل‌ونقل هوایی و دریایی دو بال توسعه جزیره محسوب می‌شوند، افزود: تعامل سازنده گمرک با این زیرساخت‌ها به‌ویژه در حوزه گردشگری، جایگاه کیش را به‌عنوان مقصدی امن و جذاب برای سرمایه‌گذاری و گردشگری تقویت خواهد کرد.

بی‌تردید هم‌افزایی میان گمرک و مجموعه بنادر و فرودگاه‌های کیش، ضمن کاهش موانع گمرکی و تسهیل جریان تجارت، زمینه‌ساز افزایش رقابت‌پذیری، جذب سرمایه‌گذاری و ارتقای جایگاه جزیره به‌عنوان یکی از قطب‌های اقتصادی و گردشگری کشور خواهد شد.

 

