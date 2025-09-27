خبرگزاری کار ایران
اعلام ساعت کاری بانک های جزیره کیش در نیمه دوم سال جاری

ساعت کاری وارائه خدمات بانک ها در نیمه دوم سال جاری در جزیره کیش اعلام شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی واموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، با توجه به اتمام ایام پر مصرف برق و پایان فصل گرما، به موجب ماده ۹۷ دستورالعمل اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد مصوب ۱۴۰۳، ساعات و روزهای ارایه خدمت توسط بانک ها از ابتدای مهرماه به شرح ذیل می باشد:

مشتریان:

شنبه تا چهارشنبه: ۸ الی ۱۴:۳۰

پنج شنبه: ۸ الی ۱۲:۳۰

کارکنان:

شنبه تا چهارشنبه: ۷:۳۰ الی ۱۵

پنجشنبه: ۷:۳۰ الی ۱۳

از کیشوندان محترم خواهشمند است در صورت مشاهده هرگونه مغایرت در ارایه خدمت، موارد را از طریق مدیریت پاسخگویی به شکایات و شماره تلفن ۱۲۴ اعلام نمایند.

 

