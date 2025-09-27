فراخوان مسابقه عکاسی ششمین جشنواره بینالمللی تئاتر کوتاه کیش
دبیرخانه ششمین جشنواره بینالمللی تئاتر کوتاه کیش با هدف ترویج و ارتقای جایگاه عکاسی تئاتر و ثبت لحظات زیبای هنر زنده نمایش، فراخوان مسابقه عکاسی این دوره را منتشر کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد کیش، مسابقه عکاسی این جشنواره در دو بخش «دوربین حرفهای» و «تلفن همراه» برگزار خواهد شد و تمامی هنرمندان و علاقهمندان به عکاسی میتوانند در هر دو بخش شرکت کنند.
آثار ارسالی باید مربوط به اجرای نمایشهای جشنواره باشند و هر عکاس مجاز است در هر بخش حداکثر پنج اثر رنگی یا سیاه و سفید ارسال نماید.
بر اساس مقررات، ویرایش عکسها تنها در حد اصلاح رنگ، نور، وضوح و کادربندی مجاز است و هرگونه جابهجایی عناصر تصویری یا تلفیق چند عکس مورد پذیرش دبیرخانه نخواهد بود.
فایل عکسها باید با فرمت JPG و حداکثر حجم دو مگابایت ارسال شوند. ابعاد پیشنهادی ۲۴۰۰ پیکسل در ضلع بزرگ با دقت ۳۰۰ dpi است.
عکسهای ارسالی باید فاقد هرگونه علامت، آرم، نام عکاس، امضا یا پاسپارتو باشند. حقوق مادی و معنوی آثار متعلق به صاحبان آنهاست اما برگزارکننده حق استفاده از عکسهای منتخب را با ذکر نام عکاس و جشنواره برای چاپ در کتاب، بروشور یا برپایی نمایشگاه در داخل و خارج از کشور محفوظ میدارد.
اعلام نتایج مسابقه در مراسم اختتامیه جشنواره انجام میشود و در هریک از بخشها، دو نفر برگزیده شده و دیپلم افتخار ، لوح تقدیر و جایزه نقدی دریافت می کنند.
علاقهمندان میتوانند آثار خود را از سراسر کشور به شماره ۰۹۰۱۳۸۵۵۰۹۵ در تلگرام ارسال کنند.
لازم به ذکر است دبیرخانه جشنواره تعهدی نسبت به تأمین بلیت هواپیما و اسکان شرکتکنندگان ندارد.
آخرین مهلت ارسال آثار ۲۸ مهرماه ۱۴۰۴ اعلام شده است.